Yeni yılın ilk iş yeri açma ruhsatını Başkan Demirtaş takdim etti

İlkadım ilçesinde 2021 yılının ilk açılan işletmesini Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi’ndeki yerini ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yılın ilk iş yeri açma ve çalışma ruhsatını işletme sahibi Merve Safa Güdül’e takdim etti.

İlkadım ilçesinde 2021 yılının ilk işyeri açma ruhsatı İlkadım Belediye Başkanı Necatttin Demirtaş, tarafından takdim edildi. İş yeri sahibi ile bir süre sohbet eden Başkan Demirtaş, “1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında İlkadım Belediyesi tarafından ilçemizde gayri sıhhi iş yeri 79, sıhhi iş yeri 732, umuma açık işyeri 38 toplamda 849 iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını işletme sahiplerine verdik. Esnafımızın öncelikle ruhsat alması ve ruhsatlı çalışması oldukça önemli. Ekonomi İlkadım’da giderek daha da canlanıyor. İlçemizdeki yeni iş yerlerinin açılması hepimizin yüzünü güldürüyor. İlkadım’da faaliyet gösteren birçok işletmeden oluşan müteşebbis ailesine burada bir yenisini daha katmış bulunuyoruz. Yeni yılla birlikte yılın ilk ruhsatını verdiğimiz Merve Safa Güdül’e kardeşimize hayırlı işler diliyorum. Yeni açtığı iş yerinde Rabbim kendisine helalinden bol kazançlar versin" dedi.

İşletme sahibi Merve Safa Güdül’e ise yeni bir işe başlamanın tatlı telaşı içinde olduklarını belirterek, "Yeni açtığımız iş yerimizde bizleri yalnız bırakmayan ve buraya kadar zahmet ederek, ruhsatımızı dükkanımıza kadar getirerek bizleri onore eden Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.



