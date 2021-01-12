YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Yeni yılın ilk toplantısı Vali Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi

Yeni yılın ilk toplantısı Vali Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi

12.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeni yılın ilk toplantısı Vali Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlık ettiği, 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.Aydın genelindeki yatırım ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlık ettiği, 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Aydın genelindeki yatırım ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirilen yeni yılın ilk toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda 2020 yılı yatırımları değerlendirilirken, 2021 yılında gerçekleştirilecek yatırımlar ve sektörel sorunlar ele alındı. Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ADÜ Rektörlüğü, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge ve İl Müdürleri ile Odalar ve STK temsilcileri katıldı.

Yeni yılın ilk toplantısı Vali Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:22
İkindi
15:55
Akşam
18:17
Yatsı
19:38

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Acar Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Efe Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Kuyucak Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi

Kuyucak Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi

Büyükşehir Belediyesi’nden Nazilli’de dezenfekte çalışması

Büyükşehir Belediyesi’nden Nazilli’de dezenfekte çalışması

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

Başkan Güler vatandaşları kan bağışına davet etti

Başkan Güler vatandaşları kan bağışına davet etti

Aydın'da baraj suyu çekilince eski mahallenin kalıntıları ortaya çıktı

Aydın'da baraj suyu çekilince eski mahallenin kalıntıları ortaya çıktı

Didim Belediyesi’nin SGK borçları konusu Şubat’a ertelendi

Didim Belediyesi’nin SGK borçları konusu Şubat’a ertelendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.