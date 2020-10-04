Yeni yollara parke taşı döşendi

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Süleymaniye ve Ahmet Yesevi mahallelerinde yer alan yeni sokaklarda parke döşeme işlemi yaparken, yine aynı mahallelerde deforme olmuş parke taşlarının yerine de yenilerini döşüyor.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan ilçe geneline hizmet götürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Süleymaniye ve Ahmet Yesevi mahallelerinde kilitli parke döşeme işlemlerini sürdürüyor. Ekipler, mahallelerde yeni açılan sokaklara parke döşerken, mevcut sokaklarda ise deforme olmuş parke taşlarını kaldırıp yerine yenilerini döşüyor.

Öte yandan Fen İşleri ekipleri Ahmet Yesevi Mahallesinde yapılaşması ve alt yapı işlemleri tamamlanmış bölgeleri yeni yollarına kavuşturmaya devam ediyor. Bölgede hummalı bir çalışma yürüten ekipler, yeni yolları tamamlayıp kış ayları öncesi vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.



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