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Yeni Zigana Tüneli'nin havalandırma sistemi Avrupa'da ilk olacak

TRABZON HABERLERİ  | 12.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yapımı sürdürülen, tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğunda olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nin havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde uygulanan yöntemlerin aksine, Türkiye'de ve Avrupa'da ilk kez dikey şaft yapılarıyla inşa edilecek - Güzergah boyunca üç farklı lokasyonda kirli ve temiz hava olmak üzere 6 dikey havalandırma şaftı yapılacak tünelde, 513 metre havalandırma şaftı kazısı gerçekleştirildi

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nin havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde uygulanan yöntemlerin aksine, Türkiye'de ve Avrupa'da ilk kez dikey şaft yapılarıyla inşa edilecek.

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde Nisan 2016'da, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da yapımına başlanan projede, yerin yaklaşık 700 metre altında 24 saat esasına göre çalışılıyor.

Mevcut güzergahı 8 kilometre kısaltması ve Trabzon ile Gümüşhane arasındaki ulaşım süresini 40 dakikaya düşürmesi beklenen tünelin, ulusal ve uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğunda olacak ve bölgede yatırım yapacak girişimciler açısından da lojistik maliyetlerini azaltacak yeni Zigana Tüneli'nde uygulanacak havalandırma sistemi de arazi koşullarına göre tasarlandı.

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kazı ve destekleme imalatı olarak her bir tüpte yüzde 74,5'lik, kaplama betonu imalatı olarak da her bir tüpte yüzde 50'lik kısım tamamlandı.

Tünelin havalandırma sistemleri, kara yolları tünellerinde Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa uygulanacak dikey şaft yapılarıyla oluşturulacak. Coğrafi yapıya göre tasarlanan sistem ile güzergah boyunca üç farklı lokasyonda kirli ve temiz hava olmak üzere, 6 dikey havalandırma şaftı yapılacak.

Tasarlanan üç havalandırma istasyonu ile tünel dört eşit parçaya bölünecek ve işletme maliyetleri açısından da daha faydalı bir havalandırma sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak.

Hava değişim istasyonları için yüzeydeki arazi koşullarının ve mevcut kara yolu ulaşımının en uygun olduğu bölgeleri belirleyen yetkililer, klasik delme ve patlatma yönteminin zor ve zaman alıcı olmasından dolayı yapım hızı ve iş güvenliği daha üst düzeyde olan yükselerek delen şaft makinesinin RBM (Raise Boring Machine) kullanılmasını kararlaştırdı.

Uygulanacak bu yöntemle Gümüşhane ve Trabzon yönünden yapılacak havalandırma istasyonları kirli hava şaftları için 513 metre şaft kazısı gerçekleştirildi.

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