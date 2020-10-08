YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Yenice Belediyesi’nden Azerbaycan’a dev pankartlı destek

Yenice Belediyesi’nden Azerbaycan’a dev pankartlı destek

KARABÜK HABERLERİ  | 08.10.2020 19:14 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın Karabağ’daki 30 yıllık işgaline son vermek üzere başlattığı askeri operasyona başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyasından destekler devam ediyor.Karabük’ün Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı’da Belediye binası ve Hükümet Konağı yanında bulunan Atatürk Anıtı’na astığı dev pankart ile Azerbaycan’a destek verdi.Başkan Çaylı sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, “Kardeş Ülkemiz Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın Karabağ’daki 30 yıllık işgaline son vermek üzere başlattığı operasyona Yenice Belediyesi olarak desteğimizi gösterebilmek için şehrimizin iki noktasına dev pankartlar astık.

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın Karabağ’daki 30 yıllık işgaline son vermek üzere başlattığı askeri operasyona başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyasından destekler devam ediyor.
Karabük’ün Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı’da Belediye binası ve Hükümet Konağı yanında bulunan Atatürk Anıtı’na astığı dev pankart ile Azerbaycan’a destek verdi.
Başkan Çaylı sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, “Kardeş Ülkemiz Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın Karabağ’daki 30 yıllık işgaline son vermek üzere başlattığı operasyona Yenice Belediyesi olarak desteğimizi gösterebilmek için şehrimizin iki noktasına dev pankartlar astık. Biz ve tüm halkımız Azerbaycan’ın haklı davasında destekçisiyiz. Bu mücadeleyi Azerbaycan’ın kazanacağına yürekten inanıyoruz. Karabağ’da kısa zamanda Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır. Biz, Azerbaycan’la sadece dost değil aynı zamanda kardeşiz.”dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yemek yerken bile çıkarılmayan maske Yemek yerken bile çıkarılmayan maske
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
12:42
İkindi
15:53
Akşam
18:28
Yatsı
19:47

Karabük Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Tuğba Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
Vali Gürel, pandemide kentin durumu ile ilgili Bakan Soylu’yu bilgilendirdi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
Şehit Özcan Ören’in Adı İlkokula Verilecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.