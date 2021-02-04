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Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne ziyaret

04.02.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Karabük Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, KOSGEB İl Müdürü Serhat Saygın, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) İl Koordinatörü Sakin Eren ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Genel Sekreteri Cem Biçen, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.Karabük’te katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, kalifiye eleman yetiştirilmesi ve yeni girişimlerin ortaya çıkarılması amacıyla istişarelerde bulunulan ziyarette, yapmış olduğu projelerle ilçeye büyük katkı veren Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında yürüttüğü "İstihdama Açılan Kapı: Mesleki Eğitim Merkezi" Projesi hakkında Okul Müdürü Mahir Emre Doğuş tarafından bilgi verildi.TSO Genel Sekreteri Cem Biçen, "İştirakçisi olarak yer aldığımız projeyle ahşap oyuncak üretimi ve mobilya tasarımı konusunda merkez olacak Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi yakın bir zamanda proje alanıyla Yenice ilçesi ve sanayicisine önemli hizmetlerde bulunacaktır.

Karabük Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, KOSGEB İl Müdürü Serhat Saygın, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) İl Koordinatörü Sakin Eren ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Genel Sekreteri Cem Biçen, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.
Karabük’te katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, kalifiye eleman yetiştirilmesi ve yeni girişimlerin ortaya çıkarılması amacıyla istişarelerde bulunulan ziyarette, yapmış olduğu projelerle ilçeye büyük katkı veren Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında yürüttüğü "İstihdama Açılan Kapı: Mesleki Eğitim Merkezi" Projesi hakkında Okul Müdürü Mahir Emre Doğuş tarafından bilgi verildi.
TSO Genel Sekreteri Cem Biçen, "İştirakçisi olarak yer aldığımız projeyle ahşap oyuncak üretimi ve mobilya tasarımı konusunda merkez olacak Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi yakın bir zamanda proje alanıyla Yenice ilçesi ve sanayicisine önemli hizmetlerde bulunacaktır. Projenin Yenice ilçesine ve sanayisine yapacağı katkıların artırılması amacıyla yeni projelerinde üretilmesi planlanmıştır" dedi.

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