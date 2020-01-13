Yenice ÇPAL öğrencileri staj için Avrupa ’da

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleriyle birlikte alanlarıyla ilgili eğitim alıp, staj yapmak için İspanya’nın Barcelona şehrine gittiler.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına 2019 Yılı Erasmus + Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına sunulan “Metal Teknolojisi Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Avrupa’da Kaynakçılık Stajı” kapsamında 5 Metal Teknolojisi öğrencisi öğretmenleriyle birlikte alanlarıyla ilgili staj görecekler.

Açıklamada bulunan Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mahir Emre Doğuş, “Erasmus+ Projesi kapsamında öğrencilerimiz farklı kültürleri yakından tanıma fırsatına ulaşmışlar ve yabancı dillerini de geliştirme fırsatına ulaşmışlardır. Projede yer alan öğrenci ve öğretmenlerimiz, uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip olma fırsatına ulaşmış olup, 2023 eğitim vizyonu adına gelişimleri açısından son derece önemli bilgiler edinmiş oldular. Ayrıca projelerimizin vasıtasıyla öğrencilerimizin girişimcilik ruhları gelişecek farklı kültürlere saygılı olmayı öğrenecekler ve diğer akranlarına göre farkındalık meydana geldiğini göreceklerdir. Bununla birlikte proje sonunda ayrıca öğrencilerimize Europass Belgesi ve Katılım Sertifikası verilecek olup gelecekte öğrencilerin iş başvurularında da diğer akranlarına göre öncelik hakkına sahip olacaklardır. Öğrencilerimizin Erasmus+ Projeleri sayesinde öğrencilerin mesleklerine yönelik ilgisinin de fazlasıyla artması sağlanacaktır.” ifadelerine yer verdi.



