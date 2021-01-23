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Yenice kaymakamı Göktaş, Kalkım’da incelemelerde bulundu

23.01.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Yenice İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, İlçeye bağlı Kalkım Beldesinde incelemelerde bulundu.Yenice Kaymakamı Musa Göktaş Kalkım Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı İbrahim Taşkın ile Belde hakkında görüştü.

Çanakkale’nin Yenice İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, İlçeye bağlı Kalkım Beldesinde incelemelerde bulundu.
Yenice Kaymakamı Musa Göktaş Kalkım Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı İbrahim Taşkın ile Belde hakkında görüştü. Kaymakam Göktaş, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Seçgin ve Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Erdem ile birlikte esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Son olarak Kalkım Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Göktaş, yapılan iş ve işlemler hakkında İlçe Jandarma Komutanı Fatih Seçgin’den bilgi aldı ve personele çalışmalarında başarılar diledi.

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