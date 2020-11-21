Yenice Kaymakamı Göktaş, sokağa çıkma kısıtlamalarını denetledi

Çanakkale’nin Yenice İlçesinde Kaymakam Musa Göktaş, sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokakları gezdi.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe Emniyet Amir vekili Bektaş Akın ve İlçe Jandarma Komutan vekili Nail Erdoğan ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını sahada gözlemleyip, denetledi.

Kaymakam Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokakların boşaldığı ve vatandaşların yasaklara tam riayet ettiklerini gözlemledik. Kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz” dedi.

