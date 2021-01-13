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Yenice sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından eğitime destek

13.01.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Yenice sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından eğitime destek

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı eğitime destek veriyor.Yenice sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği 98 tablet bilgisayara ek olarak 25 tablet bilgisayarı ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı eğitime destek veriyor.
Yenice sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği 98 tablet bilgisayara ek olarak 25 tablet bilgisayarı ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Yenice İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, “Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında, Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği 98 Tablet Bilgisayara ek olarak Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ilk etapta 25 Tablet Bilgisayar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. İlerleyen süreçte eğitime destek kapsamındaki yardımlar devam edecektir” dedi.

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