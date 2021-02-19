YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Yenice Taban köyü karantina altına alındı

Yenice Taban köyü karantina altına alındı

19.02.2021 12:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Taban köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alındı.Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Taban köyüne 14 gün boyunca giriş çıkışlar kısıtlandı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Taban köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Taban köyüne 14 gün boyunca giriş çıkışlar kısıtlandı. Yenice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması sebebiyle 19 Şubat 2021 saat 21:00 itibariyle 14 gün boyunca köye giriş-çıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının Köy Muhtarlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde köy muhtarı ve köy imamları tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Çanakkale Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:55
Öğle
13:33
İkindi
16:32
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Akbay Eczanesi
Merkez
Göktürk Eczanesi
Merkez
Meltem Türker Eczanesi
Kepez
Eda Eczanesi
Ayvacik
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Kurtul Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Çanakkale Valisi Aktaş Covid-19 aşısı oldu

Çanakkale Valisi Aktaş Covid-19 aşısı oldu

Çan’da drone ile denetim

Çan’da drone ile denetim

Başkan Erdoğan’dan toplu konut müjdesi

Başkan Erdoğan’dan toplu konut müjdesi

Başkan Erdoğan’dan toplu konut müjdesi

Başkan Erdoğan’dan toplu konut müjdesi

ÇOMÜ Devlet Konservatuarında devir teslim töreni

ÇOMÜ Devlet Konservatuarında devir teslim töreni

Subaşı köyüne meydan düzenlemesi yapılacak

Subaşı köyüne meydan düzenlemesi yapılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.