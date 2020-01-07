YURTHABER
  4. Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 07.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.Yenice Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 08 Ocak 2020 Çarşamba günü, ilçemiz genelindeki tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.
Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.
Yenice Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 08 Ocak 2020 Çarşamba günü, ilçemiz genelindeki tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.
Çan Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Devam etmekte olan kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden 08.01.2020 Çarşamba günü ilçemiz ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarımız, engelli ve hamile personellerimize bir gün süreyle tatil edilmiştir" ifadesine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Hayvan dostu Biga BelediyesiHayvan dostu Biga Belediyesi
Yenice’de 13 köy yolu kapandıYenice’de 13 köy yolu kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

Çanakkale Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
07:00
Sabah
08:30
Öğle
13:25
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:35

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Hale Eczanesi
Kepez
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
Bayramic
Merve Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni hizmet araçları için kurban kesildi

Yeni hizmet araçları için kurban kesildi

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

90’lı yılların kültürünü sahneye taşıdılar

90’lı yılların kültürünü sahneye taşıdılar

Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale beyaza büründü

AK Parti'de o ilin başkanı belli oldu

AK Parti'de o ilin başkanı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.