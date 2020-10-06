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Yenice’de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 180 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri G.G.

Yenice’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 180 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri G.G. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gerekli izinleri alan jandarma ekipleri G.G. isimli şahsında üzerinde yaptıkları aramada 180 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan G.G. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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