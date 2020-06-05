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Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.06.2020 10:50 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesi Yeniceköy Muhtarlığı tarafından işletilen ’Yeniceköy Şifa Hamamı’nın hizmete sunuldu.Köy muhtarı Akın Gürkan, yaptığı açıklamada, ’’38 ila 48 derece arasında değişen 3 kaynağın bulunduğu 310 metrekarelik alana inşa edilen modern hamamda 25 metrekare yüzme havuzu, soyunma ve dinlenme odaları, oturma grupları, engelli vatandaşlar için lavabo ve duşlar korona virüs döneminde yenilendi.

Kütahya’nın Emet ilçesi Yeniceköy Muhtarlığı tarafından işletilen ’Yeniceköy Şifa Hamamı’nın hizmete sunuldu.
Köy muhtarı Akın Gürkan, yaptığı açıklamada, ’’38 ila 48 derece arasında değişen 3 kaynağın bulunduğu 310 metrekarelik alana inşa edilen modern hamamda 25 metrekare yüzme havuzu, soyunma ve dinlenme odaları, oturma grupları, engelli vatandaşlar için lavabo ve duşlar korona virüs döneminde yenilendi. Romatizmal hastalıklar, cilt hastalıkları, sedef ve açık yaralara iyi geldiği bilinen şifalı sıcak suyumuz taş duvarlarla örülü olup, pazartesi, salı, çarşamba ve çumartesi günü bayanlara diğer günler erkeklere tam gün hizmet vermektedir. Hamamlara girişte el dezenfektesi yanında vatandaşalrımızın ateş ölçümleri yapılacak. Hamamalrımızda havlu, peştemal ve terlik verilmeyeceği için vatandaşlarımızın bu gereçleri kendilerinin getirmeleri gerekiyor. Sağlığımız ve sevdiklerimiz için kurallara uyalım” ifadelerini kullandı.

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