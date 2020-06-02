Yeniden açılan işyerleri dezenfekte ediliyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, Pazartesi yeni kurallarla yeniden açılan kafe, kıraathane ve internet kafeleri dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri yaklaşık 900 işyerini ziyaret edip masalar, sandalyeler, açık ve kapalı alanları steril hale getiriyor.

Korona virüs salgınında normalle adımlarını atılmasıyla birlikte açılan lokanta, restoran ve kafeler birer birer açılırken Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, salgın süresince cadde ve sokaklarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasına yeni açılan işyerlerinde devam ediyor.

Koruyucu maskeleri, tulumları eldivenleri ve özel teçhizatlarıyla restoran ve lokantaların ardından belediye ekipleri, 900 civarında kafe, kıraathane ve internet kafeleri dezenfektesine başladı. Yeni açılan işyerlerini bölge bölge gruplayan Muratpaşa Belediyesi, rutin ziyaretlerle işyerlerini steril hale getiriyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, salgının üst düzeyde seyrettiği günlerde hastaneler, aile sağlık merkezleri, polis merkezleri gibi kamusal alanları dezenfekte ettiklerini cadde ve sokakları ilaçlı sularla yıkadıklarını belirtirken “Normalleşme adımlarıyla birlikte berber ve kuaför salonlarında sürdürdüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarını lokanta, restoran, kafeler ve kıraathanelerle devam ediyoruz. Yeniden açılma sürecinde, işyerlerinin dezenfeksiyonunu üstlenerek, esnafımıza ekonomik anlamda da destek oluyoruz” diye konuştu.

