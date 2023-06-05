Yeniden ayağa kaldırılan Bozkurt, seli yarasız atlattı

Yağış sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde 5 ilçede okullar tatil edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "turuncu" kod ile uyarılan Kastamonu’nun Bozkurt, Çatalzeytin, İnebolu ve Küre ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke çayı taşma noktasına geldi. Çay çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşların giriş katları boşaltması istenirken, ekipler ise iş makineleri ile ilçede önlem aldı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İnebolu ilçesinde ekipler köprülerin tıkanmaması için iş makineleri ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

METREKAREYE 132 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, selin yaşandığı Çatalzeytin ilçesinde metrekareye 132,8 kilogram, Bozkurt ilçe merkezinde metrekareye 118, 5, Küre ilçesi merkezinde metrekareye 81,6, İnebolu ilçe merkezinde metrekareye 83,6, Abana ilçe merkezinde metrekareye 57,5, Devrekani ilçesinde ise metrekareye 97,3 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çatalzeytin ilçesinde ise bazı köylerde kuvvetli sağanak yağışın ardından menfez, yol ve köprülerin zarar görmesi ve heyelan sebebiyle bazı köylere ulaşımın sağlandığı yollar kapandı. Önlemler çerçevesinde ise Kastamonu’nun Azdavay, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar, Bozkurt ve Küre ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

BOZKURT’TAKİ YATIRIMLAR İHTİMAL SELİ ÖNLEDİ

11 Ağustos 2021 yılındaki büyük sel felaketini yaşayan ve yapılan yatırımlarla yeniden ayağa kaldırılan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi merkezi ise selden etkilenmedi. Ezine Çayının 72 metreye çıkartılması ilçede ihtimal bir sel afetin önledi. Bozkurt ilçesine bağlı Darsu İskeleme Mahallesi ve İnceyazı köyü yolu da heyelan sebebiyle kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler tarafından yollar yeniden ulaşıma açıldı. Selin etkili olduğu ilçelerde ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İNEBOLU-ABANA KARAYOLUYUNU HEYELAN KAPATTI

Kastamonu’nun İnebolu ve Abana ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı sahil yolu ise heyelan sebebiyle kapandı. Karayolları ekipleri bölgede yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KÜMESİNDEKİ TAVUKLARI TELEF OLDU

İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde de, çayın çevresinde bulunan duvarların yıkılması neticesinde su baskını meydana geldi. Su baskını sebebiyle bazı evlerin giriş katını su bastı. Köyde yaşayan Esra Çelikay isimli vatandaşın kümesinde bulunan 17 tavuğu telef oldu. Sel sırasında panik yaşadıklarını belirten Çelikay, "Akşam saatlerinde çok şiddetli bir şekilde başlayan yağmur, sabaha kadar durmadan yağdı. Hiç uyumadan dışarıyı gözetledik. Sabaha doğru, komşum aradı, ’evini su bastığını söyledi. Daha sonra çay üzerindeki duvarların yıkıldığını gördük. Duvarlar yıkılınca köyümüz su altında kaldı. Tavuklarım kümeste zarar gördü, 17’si telef oldu. Kalanları küçük bir yere aldım. Köylerde de bodrum katları, bahçeleri su bastı. Her yerden su geliyor. Yeni yapılan duvarlar yıkıldı. Yapacak bir şeyimiz yok. Yağmur durunca yardımcı olacaklarını söylediler" dedi.

"BURASI TIKANSA İNEBOLU GİDERDİ"

İnebolu ilçesinde yaşayan Mualla Özlü, sel sırasında çok korktuğunu belirterek, "Saat 01.30 sıralarında yağış başladı ve hiç durmadı. AFAD, jandarma, polis ekipleri sürekli anons yaparak birinci katları boşaltmamızı, araçları kaldırmamızı söylediler. Hiçbirimiz uyumadık, tedirgin halde bekledik. Geçen yıl da bu olayı yaşadık. Buradaki köprümüz alçak olmasından dolayı tıkanıklık oluyor. Bunun korkusuyla uyuyamadık. Ben ikinci katta yaşıyorum ama oraya kadar çıkabilirdi. O yüzden bu köprü çok sorun oldu. Bu köprünün en kısa zamanda halledilmesi lazım. Burası tıkansa İnebolu giderdi. AFAD, Karayolları, DSİ ekipleri sabaha kadar çalıştı. Onlar çalışmasaydı Bozkurt’taki gibi seli yaşardık. Arabalarımızı yüksek kesimlere götürdük. Hiç kimse uyumadı, herkes ayaktaydı" dedi.

