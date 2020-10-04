Yeniden düzenlenen Hicri Sezen Parkı hizmete açıldı

Eski Eskişehir Belediye Başkanı Hicri Sezen’nin adını taşıyan ve yeniden düzenlenen park, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Sezen ailesinin katılımı ile açıldı.

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesindeki Kemal Zeytinoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve Hicri Sezar Parki olarak bilinen alanda Odunpazarı Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. Bugün yeniden halkın hizmetine sunulan parkın açılış törenine katılan Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Hicri Sezen, olumlu olumsuz tüm olayları hayatına sığdırmış bir büyüğümüz. Eskişehir’e değerli hizmetleri var, demokrasi mücadelesine katkısı var. Adını taşıyan bu parkı, adına layık bir hale getirmeye çalıştık, inşallah beğenirsiniz. Eskişehir’de şimdiye kadar onun fotoğrafı olan, onun künyesini taşıyan bir işaretin, bir simgenin olmadığını gördüğümüz için bugün burada borcumuzu yerine getirmek istedik. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine, çocuklarına, torunlarına sağlıklı günler diliyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz" dedi.