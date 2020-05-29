Yeniden ibadete açılan camiler için kurban kesildi

Manisa’nın Kula ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden bu yana kapalı olan camilerin, yeni normalleşme takvimi çerçevesinde belirlenen kurallarda yeniden ibadete açılmasından dolayı, İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programla protokol üyeleri kurban kestirdi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, camiler 16 Mart tarihinde ibadete kapatılmıştı. Geride kalan süreç içerisinde esnetilmeye başlatılan tedbirler kapsamında, camiler belirlenen kurallarla yeniden ibadete açıldı. Bugün Cuma namazı ile birlikte sosyal mesafe ile maske takma zorunluluğu ve seccadelerin evlerden getirilmesi kurallarıyla camilerin yeniden ibadete açıldığı için, Kula İlçe Müftülüğü bir program düzenledi. Uzun bir süredir ibadete kapalı olan camilerin yeniden ibadete açılması için düzenlenen kurban kesme programına Kaymakam Kemal Duru ve imamlar da katıldı. Tarihi Kurşunlu Camii bahçesinde düzenlenen kurban kesme töreninde kesilen kurbanlar ise, İlçe Müftülüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Kurban kesme töreninin ardından açıklama yapan Kaymakam Kemal Duru, "Yaklaşık iki buçuk aydır korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında kapatmak zorunda kaldığımız camilerimizi, yine güzel bir günde, İstanbul’umuzun fetih yıldönümünde ve mübarek Cuma günü tekrar cemaate, sosyal mesafeye, maske kullanımına ve seccadeleri evden getirme şartıyla da olsa açabilmek bizi, Müslüman alemini ve Kula halkını çok mutlu etti. Şükretmek için, şükrümüzü göstermek için tarihi Kurşunlu Camimizin bahçesinde kurbanımızı eda eyledik. Rabbim kabul eylesin inşallah. Tez zamanda, Korona virüsü ve görünen görünmeyen bütün musibetleri tamamen rabbimiz bizlerden korusun. Bunun için hep dua ettik, dua etmeye de devam edeceğiz.” dedi.

Kula halkının kurallara özen göstermesi ile Kula’da salgının yayılmasını önlediklerini dile getiren Kaymakam Duru, Kula halkına teşekkür etti. Sosyal mesafeye maske takma kuralına dikkat ederek kontrollü sosyal hayata adım atmak için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Kaymakam Duru şunları söyledi: "Bizler de 1 Haziran tarihinden itibaren malumunuz olduğunu üzere ‘kontrollü sosyal hayat’ dediğimiz bir hayata geçiyoruz. Bu da demek oluyor ki bütün hayatımızı, sosyal ilişkilerimizi geçmişte olduğu gibi devam ettirebileceğiz. Ama mesafemize, maske kuralına ve gerekli tedbirlere dikkat ederek. Kula halkı, zaten bu uzun süreç içerisinde çok duyarlı oldu. Ben Kula halkıma çok teşekkür ediyorum. Hem tüm vatandaşlarımız kurallara en güzel seviyede uyum gösterdi, hem de uymayan vatandaşları bizlere bildirerek işimizi yapmamıza yardımcı oldular. O yüzden de ayrıca Kula halkımıza teşekkür ediyorum. Kula’da virüsün yayılmamasının da bunda payı çoktur. Ama bu süreç hala bitmedi. O bakımdan bu tedbirlerimizi, hassasiyetimizi devam ettirelim. Sosyal mesafemize dikkat ederek, maskemizi takarak kendi sağlığımız ve toplum sağlığını korumaya devam edelim. İnşallah en kısa sürede de rabbimiz kestiğimiz kurbanlar ve geride bıraktığımız mübarek Ramazan ayı hürmetine memleketimiz ve dünya üzerindeki bütün musibetlerden muhafaza eylesin, yine tekrar kardeşçe birbirimize sarılabilmeyi nasip eylesin.”

