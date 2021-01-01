Yeniden Refah Partisi Erzurum il başkanı değişti

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı’nda görev değişimine gidildi. Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanlığı görevine Fatih Kaylı’yı getirdi. Erzurumlu İşadamı Fatih Kaylı, İl Başkanlığı mazbatasını Genel Başkan Erbakan’ın elinden alırken, söz konusu atama parti teşkilatlarında heyecan uyandırdı. Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, siyasete Erzurum’da yepyeni bir renk ve ahenk kazandıracaklarını ifade ederek, “Bizi bu göreve layık gören Sayın Genel Başkanımıza ve parti kurmaylarımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde inşallah Erzurum siyasetinin konuşan dili, Dadaşların sesi, gözü ve kulağı olacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Erzurum İl Başkanlığı mazbatasını kendi elleriyle bizzat teslim ettiği Fatih Kaylı’ya başarı dileklerinde bulundu. Erbakan, “Bizim yolumuz halka hizmet yolu, Hakk’a hizmet yolu. Ve inşallah biz bu yolu bundan böyle Fatih Kaylı kardeşimizle birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.



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