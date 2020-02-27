Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkan’ından İHA’ya ziyaret

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Necdet Aydın, Yakutiye İlçe Başkanı Bahri Güler ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Birim Başkanı Resul Karagöl ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Necdet Aydın, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile gündeme dair görüş alış verişinde bulundu. Aydın, İhlas Haber Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiklerini doğru ve tarafsız yayın anlayışından dolayı teşekkür etti.



