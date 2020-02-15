Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kim olursa olsun bir emek harcıyorsa alın teri döküyorsa bunun karşılığında bir nimet elde etme hakkına sahiptir. Bu sebeple bu emeği en yoğun şekilde veren, bu alın terini en yoğun şekilde döken maden işçilerimizin bizim gönlümüzdeki yeri çok ayrıdır." dedi.

Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anadolu Buluşmaları Programı" kapsamında halkla bir araya geldiklerini belirterek milleti dinlemek, dertleriyle dertlenmek, onların gündemiyle hemhal olmak ve seçim zamanı değil geçim zamanı milletin yanında olmak için bu programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Esnafı ziyaret eden ve bir süre sohbet eden Erbakan, daha sonra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti. Erbakan, burada yaptığı açıklamada, maden işçisinin yaşam ve çalışma standartlarının iyileştirilmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Kendi inançlarında ve davalarında emekten doğan hakların kutsal olduğunu ifade eden Erbakan, "Kim olursa olsun bir emek harcıyorsa alın teri döküyorsa bunun karşılığında bir nimet elde etme hakkına sahiptir. Bu sebeple bu emeği en yoğun şekilde veren, bu alın terini en yoğun şekilde döken maden işçilerimizin bizim gönlümüzdeki yeri çok ayrıdır." dedi.