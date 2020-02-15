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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.02.2020 19:25 | Son Güncelleme

"Kim olursa olsun bir emek harcıyorsa alın teri döküyorsa bunun karşılığında bir nimet elde etme hakkına sahiptir. Bu sebeple bu emeği en yoğun şekilde veren, bu alın terini en yoğun şekilde döken maden işçilerimizin bizim gönlümüzdeki yeri çok ayrıdır"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kim olursa olsun bir emek harcıyorsa alın teri döküyorsa bunun karşılığında bir nimet elde etme hakkına sahiptir. Bu sebeple bu emeği en yoğun şekilde veren, bu alın terini en yoğun şekilde döken maden işçilerimizin bizim gönlümüzdeki yeri çok ayrıdır." dedi.

Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anadolu Buluşmaları Programı" kapsamında halkla bir araya geldiklerini belirterek milleti dinlemek, dertleriyle dertlenmek, onların gündemiyle hemhal olmak ve seçim zamanı değil geçim zamanı milletin yanında olmak için bu programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Esnafı ziyaret eden ve bir süre sohbet eden Erbakan, daha sonra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti. Erbakan, burada yaptığı açıklamada, maden işçisinin yaşam ve çalışma standartlarının iyileştirilmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi. Kendi inançlarında ve davalarında emekten doğan hakların kutsal olduğunu ifade eden Erbakan, "Kim olursa olsun bir emek harcıyorsa alın teri döküyorsa bunun karşılığında bir nimet elde etme hakkına sahiptir. Bu sebeple bu emeği en yoğun şekilde veren, bu alın terini en yoğun şekilde döken maden işçilerimizin bizim gönlümüzdeki yeri çok ayrıdır." dedi.

- "Gece gündüz çalışıyoruz"

Fatih Erbakan, emekçinin hakkının verilmesinin önemli olduğunu dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Milli Görüş zihniyeti işçi, memur ve emekliye Cumhuriyet tarihinin rekor düzeydeki maaş artışlarını sağladı. Bu sadece işçi, memur, emeklinin refah düzeyinin artması demek değil, refah düzeyi, alım gücü artan geniş halk kesimi bu sefer çarşıyı, pazara, esnafa gitti, esnafın işleri açıldı. Esnafın işleri açılınca esnaf üreticiye sipariş verdi, üretici bu sefer üretmeye başladı. O üretince tedarikçiye, ham madde sağlayana iş çıktı ve ekonominin şartları böylece dönmeye başladı. Vatandaşlarımız, 'O dönemdeki bolluk, bereket bir daha hiçbir zaman olmadı, hala o dönemde verilen maaş zamlarıyla ayakta duruyoruz.' diyorlar. Bizler de gayemizin aynı hizmetleri tekrardan ülkemizde gerçekleştirmek olduğunu ifade ediyoruz."

"Milli Görüş, 'Önce millet' demektir." sloganını her fırsatta ifade ettiklerini aktaran Erbakan, "Hem maden işçilerimizin hem bütün emekçilerimizin hakkının teslim edildiği, nimet ve külfet dengesinin sağlandığı, gelir ve servet dağılımında adaletin sağlandığı bir Türkiye'de buluşmayı Allah nasip etsin, gayemiz budur. Bunun içinde gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, daha sonra partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

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