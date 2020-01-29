Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Kudüs’ü ilhak etme planını reddediyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kudüs’ü ilhak etmeye yönelik 'yüzyılın çözümü' planını şiddetle telin ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilan ettiği sözde barış planını değerlendirdi.

Planın, bölgede istikrarsızlık, kaos ve şiddetin artmasına neden olacağını ifade eden Erbakan, Filistin devletini yok sayan bu planın, başkenti Kudüs olan büyük İsrail hedefine ulaşma yolunda bir adım olduğunu vurguladı.

Erbakan, "Siyonist İsrail'in, Kudüs’ün güvenlik bariyerinin dışında kalan alanın Filistin devletinin başkenti olmasını kabul etmesi Filistin’in ve İslam aleminin Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya yöneliktir. Kudüs’ü ilhak etmeye yönelik 'yüzyılın çözümü' planını şiddetle telin ve reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs’ün bağımsız Filistin'in başkenti olmadığı her türlü planın çözümsüzlük ve kaos oluşturacağını belirten Erbakan, şunları kaydetti: