Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il başkanları toplantısında konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarına tepki göstererek, "9 Eylül'ün yıl dönümünde bir açıklama yaparken işgalci, katliamcı Yunanistan'ı hedef almak varken, bula bula sen ecdadımızı mı hedef aldın? Her ne kadar Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşmeden bahsetse de bu makyajlar sürekli olarak dökülüyor ve CHP'nin gerçek yüzü ortaya çıkıyor." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen aylık olağan il başkanları toplantısının açılışında konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin 4 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erbakan, bu süre zarfında 300 bine yakın resmi üye sayısına ulaştıklarını söyledi.

Bunun yanı sıra 100 bine yakın sandık müşahidini belirlediklerini ayrıca kadın ve gençlik kollarını oluşturduklarını aktaran Erbakan, "Bütün bunlar Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu gösteriyor. İnşallah bu ay da 50 bin yeni üye yaparak seçime kadar 500 bin hedefimize ulaşmış olacağız ve hiçbir şekilde baraj sorunu olmayan bir siyasi aktör olarak seçimlere gireceğiz." diye konuştu.

Ekonomi alanında da değerlendirmelerde bulunan Erbakan, son yapılan elektrik ve doğal gaz zamlarını eleştirdi.

Erbakan, "İktidar, Karadeniz'de doğal gaz bulundu dedikten sonra doğal gaza tam 18 kez zam yapmış. Elektrik ve doğal gaza yapılan yüklü zamlar, zincirleme şekilde tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarında artışa, enflasyonda ciddi bir yükselişe neden olacaktır. İcralık olan milyonlarca kişiye, icra dosyalarını kapatmayı vadeden iktidar, bu zamlarla yeni icraların kapısını açtı." ifadelerini kullandı.

Açıklanan Orta Vadeli Program'a da değinen Erbakan, "İktidarın açıkladığı OVP 20 senedir uygulanan borç-faiz ekonomisinin aynen devam edeceğinin ilanı durumundadır. AK Parti 3 sene daha iktidarda kalırsa 2 trilyon TL daha faiz ödeyecek. Hani bunlar faize karşıydı?" dedi.

Fatih Erbakan, sosyal yardım alan vatandaş sayısındaki artışa da dikkati çekti.

- "Özür bekliyoruz"

Muhalefetin "Altılı masa" toplantılarını da eleştiren Erbakan, bu toplantıları "altın günü buluşması" olarak niteledi.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Masadaki muhalefet de iktidar kadar sıkışmış durumda. Altın günü bulaşmalarına devam ediyorlar. Biz 6'lı masanın çatırdadığını aylar önce söylemiştik o zaman bize itiraz edenler dahi 'bu masadan bir şey çıkmaz' deme noktasına geldiler. İşte en son görüyorsunuz masanın en büyük partisi CHP'nin genetik yapısı tezahür etti. 9 Eylül'ün münasebeti dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yapıyor ve doğrudan doğruya ecdadımızı hedef alıyor. 9 Eylül'ün yıl dönümünde bir açıklama yaparken işgalci, katliamcı Yunanistan'ı hedef almak varken, bula bula sen ecdadımızı mı hedef aldın? Her ne kadar Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşmeden bahsetse de bu makyajlar sürekli olarak dökülüyor ve CHP'nin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Osmanlı'yı hedef alan sözlerin sarf edilmesini bir akıl tutulması olarak görüyoruz ve asla kabul etmiyoruz, özür bekliyoruz."

Fatih Erbakan'ın açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

