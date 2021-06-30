Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Pamukova İlçe Kongresi'nde konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sorumluluğumuz çok büyük. İnşallah canla başla, gece gündüz çalışarak bu büyük sorumluluğun altından kalkacağız, yüz akıyla bu görevi yerine getireceğiz ve Erbakan Hocamızın gösterdiği hedeflere inşallah hep birlikte ulaşacağız." dedi.

Partisinin Pamukova 1. Olağan Kongresine takılmak üzere Sakarya'ya gelen Erbakan, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve parlamenter sisteme ilişkin görüşlerini" sorması üzerine Erbakan, sistem konusunun kırmızı çizgileri olmadığını, paylaşımda, yönetimde adalet, önce millet, üretim, ihracat, istihdam ekonomisi yönünde bir zihniyet, anlayış iş başında olursa başkanlık sistemiyle de çok güzel işler yapılabileceğini söyledi.

Erbakan, seçimlerde ittifak içerisinde yer alıp almayacakları yönündeki soruyu ise "Tabii bizim en çok istediğimiz, en çok avantajlı olan tek başımıza seçimlere girmek. Bu nedenle çok ciddi bir çalışmayı partimiz kurulduğu günden bu yana sürdürüyoruz. Asıl öncelikli hedefimiz, tek başımıza kendi gücümüzle girmek çünkü hangi ittifak olursa olsun, bu ittifakların avantajları kadar dezavantajları da oluyor." şeklinde yanıtladı.

- "Sorumluluğumuz çok büyük"

Toplantının ardından Pamukova ilçesine geçen Erbakan, esnaf ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye katıldı.

Burada partililer tarafından meşalelerle ve "Mücahit Erbakan" sloganlarıyla karşılanan Erbakan, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

En önemli hedeflerini Necmettin Erbakan'ın manevi mirasına layık olabilmek şeklinde açıklayan Erbakan, "Bu muazzam manevi mirası alıp ikinci 40 yılda daha da ileriye götürmek, birinci 40 yılda Erbakan hocamızın öncülüğünde yapılan efsanevi hizmetleri daha da fevkinde yeniden milletimizle ve İslam alemiyle buluşturmak bizim en önemli görevimizdir. İnşallah Cenab-ı Allah bunu bize nasip etsin." dedi.

Erbakan, sorumluluklarının çok büyük olduğunu dile getirerek, "İnşallah canla başla, gece gündüz çalışarak bu büyük sorumluluğun altından kalkacağız, yüz akıyla bu görevi yerine getireceğiz ve Erbakan Hocamızın gösterdiği hedeflere inşallah hep birlikte ulaşacağız." diye konuştu.

Erbakan, milletin derdine derman olmak için siyaset yapan kadroların ikinci 40 yılda yeniden yola revan olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Murat Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Pamukova İlçe Başkanlığına seçildi.

