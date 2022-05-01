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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı

01.05.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erbakan mesajında, başta milletin olmak üzere tüm İslam aleminin her gününü bayram sevinciyle yaşamasının en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Ramazan ayının rahmet ve bereket havasının solunduğu günlerinin geride bırakıldığını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Rabbimizin bütün Müslümanlara bir hediyesi olan en sevinçli günlerimiz olarak gördüğümüz Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Çocukların büyük bir heyecanla beklediği bayram harçlıklarının anne ve babalara yük olmadığı, misafirlere ikram edilecek bir tabak tatlı için ince ekonomik hesapların yapılmadığı, 'Bayramlık yeni bir kıyafet almak yerine eskileri giyeriz' sözlerinin konu olmadığı, akraba ziyaretine giderken benzin ve bilet fiyatlarının aile bütçesine ağır gelmediği, akraba ve dost sohbetlerinde ekonomik sorunların konu olmadığı bayramlar yaşansın istiyoruz."

Böyle bir Türkiye'yi sadece bayram günleri için değil, her gün için hayal ettiklerini ve bu hedefe ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu hayale kavuşmak, o güzel günleri milletimize yaşatabilmek için Yeniden Refah Partisi olarak ekonomik-sosyal bütün alanlarda hazırladığımız projelerimizi ortaya koyuyor, tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyor, ülkemizi ve milletimizi hak ettiği noktaya taşıyacağımıza olan inancımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu çalışmaları yaparken en büyük desteğimiz olarak başta siz olmak üzere, 85 milyon kardeşimizi görüyor ve sizleri ülkemizin, milletimizin ve tüm insanlığın selameti için yapılan bu samimi çalışmalara destek olmaya davet ediyorum. Herkesin Refah içinde olduğu, mutlu bayramlarda hep birlikte olmak ümidiyle, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."

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