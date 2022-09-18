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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Osmaniye'de konuştu:

18.09.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Milli Görüş ne zaman geldiyse milletin yüzünü güldürmüş. Dolayısıyla bugün de yine milletimizin yüzü Milli Görüşle gülecek, Yeniden Refah Partisi'yle gülecek"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Osmaniye'de konuştu:

OSMANİYE (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş ne zaman geldiyse milletin yüzünü güldürmüş. Dolayısıyla bugün de yine milletimizin yüzü Milli Görüşle gülecek, Yeniden Refah Partisi'yle gülecek." dedi.

Erbakan, kentteki bir düğün salonunda gazetecilerle bir araya geldiği programda, halkın içinde, halkla birlikte olan ve bu çalışmaları en etkili şekilde sürdüren siyasi partinin Yeniden Refah Partisi olduğunu belirtti.

Muhalefetin "6'lı Masa" toplantılarına değinen Erbakan, "Bugüne kadar 30 kez baş başa, 6 kez masa başında buluşmuşlar. 36 toplantı yapmışlar. Bu 36 toplantının sonunda birbirleriyle atışmak dışında çok da bir şey koyabildikleri yok." ifadesini kullandı.

Erbakan, 6'lı masaya eleştirisini sürdürerek, "Toplan, ye, iç fotoğraf çektir ve dağıl. Bakın en son 'Gizli ortak HDP'ye bakanlık vereceğiz mi vermeyeceğiz mi?' diye birbirlerine girdiler. Bir tanesi 'tabii ki verilir' diyor, öbürü diyor ki 'hayır böyle bir şey olursa biz yokuz'. Bunlardan da millete bir fayda gelmeyecek." şeklinde konuştu.

Ekonomi yönetimini eleştirerek, Milli Görüşün daha önce denendiğini ve başarısının görüldüğünü aktaran Erbakan, "Milli Görüşün ne yaptığı belli. 54. Hükümet'in efsane hizmetleri, 1989-1994'teki efsane belediyecilik hizmetleri, 1976-1977'deki ağır sanayi hamlesi... Milli Görüş ne zaman geldiyse milletin yüzünü güldürmüş. Dolayısıyla bugün de yine milletimizin yüzü Milli Görüşle gülecek, Yeniden Refah Partisi'yle gülecek." diye konuştu.

Basın toplantısının ardından bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret eden Erbakan, daha sonra Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Olağan Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Osmaniye'de konuştu

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Osmaniye Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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