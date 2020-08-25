YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Yeniden Refah Partisi’nden, CHP Kadın Kolları Genel Başkanına suç duyurusu

Yeniden Refah Partisi’nden, CHP Kadın Kolları Genel Başkanına suç duyurusu

ANTALYA HABERLERİ  | 25.08.2020 11:53 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanlığı üyeleri, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik ifadeleri nedeniyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında, ‘hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’ ve ‘halkı aşağılama’ suçlarından suç duyurusunda bulundu.Partililer suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanlığı üyeleri, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik ifadeleri nedeniyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında, ‘hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’ ve ‘halkı aşağılama’ suçlarından suç duyurusunda bulundu.
Partililer suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Yeniden Refah partisi Antalya İl Başkanı Halil Şanlı, Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Öztürk, Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik ve partililer katıldı.
Partililer adına açıklama yapan Şanlı, Nazlıaka’nın sözleşmeye karşı çıkan vatandaşlarla ilgili ağır ifadeler kullandığını söyledi. Şanlı, “Sözleşmenin derinliklerinde toplumları oluşturan temel değerler tamamen reddedilmekte, toplumsal cinsiyet kavramı oluşturulup kadın erkek arasındaki fıtrat farklılığı haricinde bir cinsiyet anlayışı benimsenmekte ve bu öğretilerin eğitimden sanata, modadan spora her alanda insanlara empoze edilmesini şart koşan hükümlerin olduğu görülmektedir. Bütün bunlar ise mağdur olan kadınlarımızın arkasına sığınılarak yapılmaktadır. Sözleşme, mağdur insanları koruma bahanesi ile aile yapısını çok kolay şekilde hedeflemektedir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:16
Öğle
13:04
İkindi
16:45
Akşam
19:43
Yatsı
21:03

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Akar Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Örnekköy Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
İşler Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.