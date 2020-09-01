Yeniden Refah Partisi’nden CHP’li Nazlıaka hakkında suç duyurusu

Yeniden Refah Partisi Erzincan Teşkilatı, "İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkanlar tacizci ve tecavüzcüdür" diyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Erzincan Adliyesi önünde toplanan Yeniden Refah Partisi Erzincan İl Başkanlığı bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Kayser ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik’de katıldı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın İstanbul Sözleşmesi hakkında yaptığı açıklamada, sözleşmeye karşı çıkan vatandaşlara ağır ifadeler kullanarak, hakaret ettiğini dile getiren Yeniden Refah Partisi Erzincan İl Başkanı Önder Soydan, "Nazlıaka hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

İstanbul Sözleşmesinin detaylı incelemesi gerektiğini vurgulayan Soydan, "Sözleşmeye detaylı bakılmadığı zaman kadın haklarını savunan, mağdur kadınların mağduriyetini gidermeye yönelik bir metin olarak anlaşılıyor ve öyle lanse ediliyor. Ama detaylı incelerseniz sözleşmenin derinliklerinde toplumları oluşturan temel değerler tamamen reddedilmek de, toplumsal cinsiyet kavramı oluşturup kadın- erkek arasında ki fıtrat farklılığı haricinde bir cinsiyet anlayışı benimsemek de ve bu öğretilerin eğitimden sanata medyadan spora her alanda insanlara empoze edilmesine şart koşan hükümlerin olduğu görülmektedir. Bütün bunlar ise mağdur olan kadınlarımızın arkasına sığınarak yapılmaktadır" diye konuştu.

"Ceza kısasa kısas olmalı"

“Sözleşme mağdur insanları koruma bahanesi ile aile yapısını kolayca yıkıyor” diyen Soydan, "Erkeğe ya da kadına kime olursa olsun cinayet ve benzeri suçları işleyenlere karşı verilmesi gereken ceza kısasa kısastır. Hiç bir hafifletici sebebi olmayan her türlü cinayete ve işkenceye karşı uygulanması gereken hukuk normu budur. Bu konuda taviz verilmemeli, gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Kadın cinayetleri üzerine gitmeyi kendine amaç edinmiş, bu konu hakkında sürekli siyasi bir söylemde bulunan başta CHP ve tüm siyasi partilere cinayet ve işkence edenlere verilecek cezanın kısasa kısas olması için yasal düzenleme yapılması konusunda çağrıda bulunuyoruz" dedi.

