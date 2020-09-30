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Yeniden yargılanan darbe sanığı eski albay Özkan tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Yeniden yargılanan darbe sanığı eski albay Özkan tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliyesi 4. Ceza Dairesi, darbe girişimi nedeniyle hakkında verilen müebbet hapis cezası bozulan ve ardından tutuksuz yargılanan dönemin Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanlığı Kurmay Başkanı eski albay Şamil Türk Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özkan, Ankara Batı Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden bağlandı.

Duruşma savcısı, sanığın öğrencilik yıllarında örgüte katıldığını, mahrem yapılanma içerisinde yer aldığını, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasından dönemin Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı'nın operasyonda olması nedeniyle kurmay başkanı olarak en üst düzey komutan olarak görev yaptığını, "Saffet" kod adlı mahrem imam tarafından darbe girişimi sırasında 4 kez arandığını ve 9 dakika 25 saniye görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.

Mahrem imamların görüşmelerde "Şamil albayın emrine girilmesi" talimatı verildiğini, sözde "sıkıyönetim" darbe mesajlarını Jandarma Özel Harekat Komutanlığına tebliğ ettiğini ve darbe teşebbüsünde icrai hareket ettiğini ifade eden savcı, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Özkan, mütalaayı kabul etmediğini belirtere, detaylı savunma için süre istediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığa esas hakkında savunma yapması için süre verilmesine ve sanığın kaçma ihtimali nedeniyle tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince, 25 Nisan 2018'de, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan hakkında müebbet hapis cezası verilen Özkan, yeniden yargılanmasına karar veren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nce 2 Eylül 2019'da tahliye edilmişti.

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