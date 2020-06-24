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Yenidoğan Mahallesi’nin yolları yenileniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 17:42 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, yoğun bir şekilde sürdürdüğü üst yapı çalışmaları kapsamında Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta asfalt yama ve beton yol çalışması gerçekleştirdi.Kent genelinde üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta beton yol ve asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Yenidoğan Mahallesi’nin yolları yenileniyor

İzmit Belediyesi, yoğun bir şekilde sürdürdüğü üst yapı çalışmaları kapsamında Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta asfalt yama ve beton yol çalışması gerçekleştirdi.
Kent genelinde üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta beton yol ve asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ilk olarak Çelik Cami altında bulunan 100 metre uzunluğundaki güzergahı, beton yola dönüştürdü. 5 metre genişliğindeki yol 75 metreküp beton kullanılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Daha önce toprak olan 500 metrekare yol, yağmur sonrası oluşabilecek heyelan riskine karşı hazır hale getirildi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Üstün Sokak’ta ise 300 metre uzunluğundaki yola sıcak asfalt serdi. Ekipler asfalt yama çalışması öncesi deforme olan yolu iş makineleriyle düzeltti. Düzeltilen yol, 150 ton sıcak asfalt kullanılarak vatandaşların kullanıma açıldı. Ekipler ayrıca, yol altında kalan evleri yağmur sonrası oluşabilecek su baskınından korumak için yolun alt bölümüne asfalt set yaptı.
Öte yandan İzmit Belediyesi, İzmit’in kurtuluşunun 99.yılında, kentin kahramanlarını Yürüyüş Yolu’nda sergilenecek fotoğraflarla anacak. 28 Haziran İzmit’in kurtuluşu etkinlikler kapsamında İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İzmit Kent konseyi iş birliğinde milli mücadele döneminde İzmit savunması, döneme ait fotoğraflarla Yürüyüş Yolu’nda sergilenecek. 26 Haziran Cuma günü Sabri Yalım Parkı Mevkii Yürüyüş Yolu’nda saatler 11.00’i gösterdiğinde gerçekleşecek sergide, Yahya Kaptan’dan Kara Fatma’ya kadar birçok kahramanın fotoğraflarına yer verilecek.

Yenidoğan Mahallesi’nin yolları yenileniyor

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