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Yeniköy Kemerköy Enerji, Milaslı çocuklara "Gezici Tiyatro" gösterileri düzenledi

AA AA
19.04.2024 10:39
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Yeniköy Kemerköy Enerji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milas bölgesindeki okullarda çevre temalı "gezici çocuk tiyatro" gösterileri düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 16-18 Nisan'da Ören, Çamköy ve Yeniköy TEK İlköğretim Okulları’nda profesyonel tiyatro oyuncuları tarafından sergilenen oyunlarla çocuklar coşku dolu bir gün geçirdi.

Ören, Çamköy ve Yeniköy TEK İlköğretim Okulları’nda profesyonel tiyatrocular tarafından sergilenen "Hayalci Tırtıl" isimli tiyatro oyunu ile çocuklar gün boyu doyasıya eğlendi.

Masal kahramanları ile sohbet edip interaktif şekilde oyuna dahil olarak oyun içerisinde yer alan çocuklar, etkinlik boyunca eğlendiler.

Keyifli bir gün geçiren çocuklar, gösteri sonunda kendilerine sunulan ikramlar ve minik hediyelerle evlerine döndüler.

"OYUN YAKLAŞIK 500 İLKOKUL ÖĞRENCİSİNE ULAŞTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, çocuklara sanatı, sosyalleşmeyi ve tiyatro kültürünü aşılamanın çok kıymetli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniköy Kemerköy Enerji olarak, uzun süredir bölgemizdeki okulları destekliyoruz. Özellikle köy okullarının fiziksel koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin daha geniş bir perspektifle dünyayı algılamaları için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda profesyonel tiyatro oyuncularının sergilediği, çevre bilincini ve hassasiyetini artıran 'Hayalci Tırtıl' isimli çocuk oyununu bölgemizdeki ilkokul öğrencileri ile buluşturduk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında oyun bölgemizdeki 3 okulda sergilendi ve yaklaşık 500 ilkokul öğrencisine ulaşmış olduk. Yeniköy Kemerköy Enerji olarak, bölgemizdeki okullara nitelikli eğitim prensipleri çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla destek olmaya devam edeceğiz."

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