Yenilebilinir enerji alanında gençliğe yatırım

Dünya genelinde hızla artan yenilebilir enerji alanında gençleri donanımlı hale getirmek amacıyla verilecek olan mesleki ve teknik eğitimlerini Büyükşehir Belediyesi destekleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde hızla artan yenilenebilir enerji alanında gençlerin mesleki ve teknik eğitimlerine destek verecek. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında, öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi konusunda işbirliği yapılması konusu görüşüldü. Proje kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliği arasında protokol imzalanacak. Gençlerin yenilenebilir enerji alanındaki eğitim düzeylerinin arttırılmasının hedeflendiği proje hakkında konuşan Başkan Osman Zolan, "Öğrencilerimizi, gençlerimizi daha donanımlı hale getirmek adına Büyükşehir olarak eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Gençlerimiz için çok önemli olan mesleki ve teknik eğitim konusunda güzel bir projeye daha imza atıyoruz" diye konuştu.