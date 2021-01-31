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Yenilebilir peyzaj çalışmalarında ilk adım atıldı

31.01.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediyesi, yenilebilir peyzaj çalışmaları kapsamında Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Emine Bulut Parkı’nda meyve ağacı dikimi gerçekleştirdiİzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yenilebilir peyzaj çalışmaları kapsamında parklarda meyve fidanı dikim çalışmalarına başladı.

İzmit Belediyesi, yenilebilir peyzaj çalışmaları kapsamında Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Emine Bulut Parkı’nda meyve ağacı dikimi gerçekleştirdi
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yenilebilir peyzaj çalışmaları kapsamında parklarda meyve fidanı dikim çalışmalarına başladı. Çocukların dalından meyve yemesi için kent genelinde daha da yaygınlaşacak olan ağaç dikimi bugün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katılımıyla Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Emine Bulut Parkı’nda gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Emine Bulut Parkı’na içlerinde incir, kiraz, nar, erik, badem ve ceviz ağaçlarının bulunduğu toplam 17 ağaç dikildi. Eldivenlerini takan Başkan Hürriyet, ekiplerle birlikte fidanları toprakla buluşturduktan sonra can suyunu verdi.
Doğal ve sağlıklı gıdaların öneminin daha da anlaşıldığı bu süreçte çocukların meyveyi dalından yiyeceğini belirten Başkan Hürriyet, kent genelinde parklarda ağaç dikim çalışmalarının süreceğini belirtti.

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