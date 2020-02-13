İSTANBUL (AA) - Atlantik Konseyi Başkanı Frederick Kempe, dünya genelinde iklim değişikliği kaynaklı yaşanan doğal afetlerin geçen 5 yıl içerisinde 1 trilyon dolarlık maliyet oluşturduğunu belirterek, "Bu maliyetlerden kaçınmamız gerekiyor. Bunun için de yatırım gerekiyor. Eğer bu yatırımlar doğru bir şekilde uygulanırsa ülkelere fayda getirecek. Herkes için enerji güvenliği yaratılmış olacaktır." dedi.

Kempe, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu, Atlantik Konseyi Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ev sahipliğinde düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Görünümü Konferansı: Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar ve Batı Balkanlarda Finansman, Yatırım, Yasal Düzenlemeler ve Yeni Teknolojiler" programında konuştu.

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin Atlantik Konseyi'nin öncelik konularından biri olacağını ifade eden Kempe, enerji dönüşümündeki rolünden dolayı Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu bölgeye odaklandıklarını söyledi.

Kempe, küresel düzende iklim değişikliğiyle beraber önemli değişikliklerin de meydana geldiğini kaydederek, "2019 hepimiz için bir uyanış çağrısıydı. Avustralya'da ve Kaliforniya'da çıkan yangınlar ekosistemleri yok etti ve ülkelerde önemli ekonomik sorunlar yarattı. Birçok ülkede sıcaklığın yükseldiğini görüyoruz. 2019 bu açıdan dünyadaki en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Ekonomik büyüme açısından da zorluklar ortaya çıktı. Siyasetin kutuplaşması gibi farklı nedenlerden dolayı küresel ısınma konusu daha vahim bir hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.