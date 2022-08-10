Yenilenebilir enerjide hidrojen yarışı patentte kendisini gösterdi

İSTANBUL (AA) - Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, hidrojen sistemlere en fazla patent başvurusu yapılan ülkelerin ABD, Japonya, Almanya ve Güney Kore olduğunu söyledi.

Adres Patent'ten yapılan açıklamaya göre, çevre dostu yaklaşımların her geçen gün artış göstermesi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, küresel ısınmaya karşı birçok oyuncunun globalde önlem almaya başladığının ve hidrojen sistemlere en fazla patent başvurusu yapılan ülkelerin ABD, Japonya, Almanya ve Güney Kore olduğunu belirtti.

Hidrojenin çeşitli yollarla elde edilebildiğinin altını çizen Akbulut, "Bunlar arasında katı ve sıvı hidrokarbondan hidrojen üretimi yani fosil yakıtlar (kömür, petrol ve doğalgaz) kullanılarak gerçekleştirilen sistemler de var. Bu şekilde üretim de karbondioksitin çevreye salınması kaçınılmazdır. Şuan dünyada da popüler olan ve tercih edilen yöntem ise yenilenebilir enerjiden hidrojen üretimi olarak dikkati çekiyor. Bunların başında su elektrolizleri geliyor." ifadelerini kullandı.

- Katı hidrokarbondan hidrojen üretme işlemleri ile ilgili patent başvuruları 14’te kaldı

Akbulut, patent başvurularında katı hidrokarbondan hidrojen üretiminin azalma eğrisi gösterdiğini vurgulayarak, "Su elektrolizi ile hidrojen üretmedeki patent sayıları ise 2020 senesinde 375 iken, zararlı olan katı hidrokarbondan hidrojen üretme işlemleri ile ilgili başvurular o sene içerisinde 14 adet olarak kaldı." açıklamasında bulundu.

Hidrojen üretme prosesleri için gerekli olan elektrokataliz malzemelerine de yapılan patent başvuru sayılarında artış gerçekleştiğini belirten Akbulut, mevcut teknolojilere yönelimin artış trendinde olacağına vurgu yaptı. Akbulut, elektrokataliz sistemlerle ilgili son yıllarda 300 dolayında patent başvurusu yapıldığını aktararak birçok ülkenin bu alanda teşvikler sunduğunu bildirdi.

- Lityum iyon pillerin doğada bertarafı oldukça zor

Öte yandan hibrit çözümlerle ilgili konularda bazı soru işaretlerinin olduğuna dikkati çeken Akbulut, “Batarya teknolojisini kullanan sistemlerin ilerleyen zamanlarda çevreye etkileri birçok kurum tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda batarya pillerinin bertarafının zor olması mevcut teknolojinin kullanımı konusunda ilerleyen dönemlerde ciddi sorunları ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu sorunların ortadan kaldırılması veya minimize edilmesi için yapılacak çalışmalar beraberinde yeni buluşları getirecektir. Hep söylediğimiz gibi buluşlar ihtiyaçlardan doğar.” değerlendirmesinde bulundu.

