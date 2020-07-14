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Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

MANİSA HABERLERİ  | 14.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarda yenileme çalışmasına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarda yenileme çalışmasına başladı. Yapılan çalışmanın ardından, kent merkezindeki mevcut caddeler hem estetik, hem de konfor kazanacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarda yenileme çalışması yapılacağının müjdesini vermişti. Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve mahalle muhtarları tarafından da memnuniyetle karşılanan müjdenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, mevcut güzergahlarda yenileme çalışmasına başladı. Yapılan çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Sorumlusu Mustafa Gün de yakından takip ediyor. Öte yandan ilçe merkezinde yürütülen bu çalışmalarda yaklaşık olarak, 100 bin metre kare kilit parke döşemesi yapılacak olup, mevcut caddeler konfor ve estetiğe kavuşacak.

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