Yenilenen numarataj servisi hizmet vermeye başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, numarataj servisini sil baştan yeniledi.

Van Büyükşehir Belediyesi vatandaşa daha kaliteli hizmet vermek adına yapmış olduğu çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, kentteki binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) işlenmesini sağlayan numarataj servisini yenileyerek vatandaşın hizmetine sundu. Yapılan kapsamlı yenileme çalışmasında elektronik sıra sistemine geçilirken, hizmet masa sayısı ise 2’den 5’e çıkartıldı. Ayrıca bekleme salonu ve banko düzeni, pandemi koşullarına uygun standartlarda yeniden inşa edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ana binası 2. Kat 326 numaralı odada hizmet vermeye başlayan numarataj servisine bugünden itibaren gelen vatandaşlar daha hızlı ve pandemi koşullarına uygun standartlarda hizmet alabilecekler.

