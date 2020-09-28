Yenilenen sulama tesisine büyükşehirden destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama kooperatiflerine yardım ve destekler hız kesmeden devam ediyor. Destekler kapsamında, Salihli ilçesine bağlı Başlıoğlu Sulama Kooperatifi’nin atıl durumdaki sulama tesisini yenileme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 140mm/10atü’lük toplam 2 bin 304 metre boru yardımı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Salihli ilçesine bağlı Başlıoğlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren Başlıoğlu Sulama Kooperatifi’ne 140mm/10atü’lük toplam 2 bin 304 metre boru yardımı yapıldı. S.S. Salihli Başlıoğlu Sulama Kooperatifi Başkanı, boruların tesisleri için oldukça faydalı olacağını, dere yatağından taşıdıkları doğal su kaynağını üretimini yaptıkları fidanların sulamasında kullandıklarını söyledi. Şu anda atıl durumda bulunan tesisin bu yardımla hattı yenilenerek faal hale geleceğini de belirten başkan, 78 ortağının bu yardımdan çok memnun olduklarını köylü olarak o boruların geldiğine inanamadıklarını belirtti. Sulama suyunun verilen destekle artık boşa akmayacağını vurgulayan kooperatif başkanı ve üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve ekiplerine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Tarımsal devamlılığın sağlanması için kooperatif ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yaptığımız yardım ile terfi hattının ekonomik ömrünü tamamlamış olması yüzünden oluşan su kaybının önüne geçilerek, daha çok alanda daha çok üretime geçileceğini öngörerek elimizden gelen desteği sağladık. Üreticilerimizin üretim sezonunda sorun yaşamamaları için çalışmalarımızı hızla sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



