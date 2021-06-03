Yenilenen yüzüyle "Cennet-Cehennem" obruklarına yılda 500 bin turist çekmek hedefleniyor

Elips biçiminde 250 metrelik çapı olan obruğa merdivenle inmekte zorluk yaşayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ziyaretçiler için inşa edilen asansör de hizmete açıldı. Girişi obruğun tabanında olan ve doğal su akan mağaraya da yürüyüş yolu kazandırıldı.

Silifke ilçesindeki "Cennet ve Cehennem Obrukları" için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı" kapsamında Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Silifke Belediyesinin destekleriyle yürütülen iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Bölgeye turist çekme hedeflerinden bahseden Altunok, "Yapılan yatırımlarla önceki sezonlarda yıllık 80 bin ile 100 bin arasında olan ziyaretçi sayısının, bu yıl Kovid-19'un etkisinin azalmasıyla 500 bine ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

"Cennet obruğunun 452 basamaklı merdiveni var. Merdivenden inip, çıkmak yaşlıları, engellileri yoruyordu. Şimdi yapılan asansörle hem bu sorun ortadan kalkacak hem de obruğun içerisinde görülmesi gereken güzel yerler, sular, sarkıtlar daha rahat görülecek. Cehennem olarak adlandırılan tarafta da daha önce küçük bir seyir sarkıtı vardı. Şu an çok daha büyük bir cam seyir terası yapıldı. Bunlarla beraber insanlar orayı daha rahat gezecek ve cam alan üzerinden Cehennemi daha rahat inceleyecekler. Çalışmalar yaklaşık 1 yıl sürdü. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, Valiliğimize, bölge milletvekillerine, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz."

Altunok, obrukları ziyarete gelenlerin yakın mesafedeki birçok önemli eseri de görme imkanı bulabildiğini, bölgede Astım Mağarası, Adam Kayalar ve Helenistik dönemden kalan Uzuncaburç Antik Kenti'nin bulunduğunu ifade etti.

- Ziyaretçiler iyileştirmelerden memnun

Obrukları görmeye gelen Emre Bal, ilk defa ziyaret ettiği bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Arkadaşımla Cennet obruğunun en dibine kadar indik, bence harika. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Merdivenlerden mağaranın en ucuna kadar indik. Zifiri karanlık vardı, harikaydı. Cehennem tarafına da baktık. Bende biraz yükseklik korkusu var, cam olan yerde adım atamadım, çok korktum, biraz geri plandan izledim. Orası da burası da harikaydı." ifadelerini kullandı.