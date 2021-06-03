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Yenilenen yüzüyle "Cennet-Cehennem" obruklarına yılda 500 bin turist çekmek hedefleniyor

03.06.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ilginç yapısıyla öne çıkan ve turizme kazandırılması için yenilenen Silifke ilçesindeki "Cennet ve Cehennem Obrukları", Kovid-19 tedbirleriyle ziyarete açılmasının ardından çok sayıda misafire ev sahipliği yaptı - Ziyaretçilerden Emre Bal: - "Arkadaşımla Cennet obruğunun en dibine kadar indik, bence harika. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" - Ankara'dan bölgeyi ziyarete gelen Nazmiye Çobanoğlu: - "Buraya gelirken yolculuk boyunca çevreyi de beğendik. Cennetteki mağaranın içerisinde su sesleri ayrı bir huzur verdi"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'de 70 metre derinliğindeki yeşil tabiatıyla "cennet" ve 128 metrelik ürkütücü yapısıyla "cehennem" olarak adlandırılan tarihi obrukların, yenilenen yüzüyle bir yılda 500 bin turisti ağırlaması hedefleniyor.

Silifke ilçesindeki "Cennet ve Cehennem Obrukları" için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı" kapsamında Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Silifke Belediyesinin destekleriyle yürütülen iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

İlginç yapısıyla öne çıkan bölge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ziyarete açıldı.

Kuş seslerinin yankılandığı yeşil tabiatı ve dibinden akan suyuyla "cennet" olarak adlandırılan 70 metre derinliğindeki obruğun, 452 basamaklı yürüyüş yolunda ve tabanındaki Meryem Ana Kilisesi'nde iyileştirme yapıldı.

Elips biçiminde 250 metrelik çapı olan obruğa merdivenle inmekte zorluk yaşayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ziyaretçiler için inşa edilen asansör de hizmete açıldı. Girişi obruğun tabanında olan ve doğal su akan mağaraya da yürüyüş yolu kazandırıldı.

- "Cehennemi izlemek" artık daha kolay

Ürkütücü atmosferiyle öne çıkan, içbükey kenarları nedeniyle inilmesi mümkün olmayan 128 metre derinlikteki Cehennem obruğuna da cam seyir terası yapıldı.

Önceki dönemlerde incelenmesi zor olan obrukta, seyir terası sayesinde daha kolay gözlemlenme imkanı oluşturuldu. Ziyaretçiler için sosyal alanların da hazırlandığı bölgenin otoparkı yeniden düzenlendi.

Obruklar, sezonun açılmasıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya başladı.

- "Ziyaretçi sayısı önceki sezonlarda yıllık 80 bin ile 100 bin arasındaydı"

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, AA muhabirine, obrukların, seyir terası, yürüyüş yolları ve asansör gibi birçok yenilikle daha iyi hale getirildiğini söyledi.

Bölgeye turist çekme hedeflerinden bahseden Altunok, "Yapılan yatırımlarla önceki sezonlarda yıllık 80 bin ile 100 bin arasında olan ziyaretçi sayısının, bu yıl Kovid-19'un etkisinin azalmasıyla 500 bine ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Asansörün dezavantajlı ziyaretçiler için yapıldığını anlatan Altunok, şöyle konuştu:

"Cennet obruğunun 452 basamaklı merdiveni var. Merdivenden inip, çıkmak yaşlıları, engellileri yoruyordu. Şimdi yapılan asansörle hem bu sorun ortadan kalkacak hem de obruğun içerisinde görülmesi gereken güzel yerler, sular, sarkıtlar daha rahat görülecek. Cehennem olarak adlandırılan tarafta da daha önce küçük bir seyir sarkıtı vardı. Şu an çok daha büyük bir cam seyir terası yapıldı. Bunlarla beraber insanlar orayı daha rahat gezecek ve cam alan üzerinden Cehennemi daha rahat inceleyecekler. Çalışmalar yaklaşık 1 yıl sürdü. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, Valiliğimize, bölge milletvekillerine, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz."

Altunok, obrukları ziyarete gelenlerin yakın mesafedeki birçok önemli eseri de görme imkanı bulabildiğini, bölgede Astım Mağarası, Adam Kayalar ve Helenistik dönemden kalan Uzuncaburç Antik Kenti'nin bulunduğunu ifade etti.

- Ziyaretçiler iyileştirmelerden memnun

Obrukları görmeye gelen Emre Bal, ilk defa ziyaret ettiği bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Arkadaşımla Cennet obruğunun en dibine kadar indik, bence harika. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Merdivenlerden mağaranın en ucuna kadar indik. Zifiri karanlık vardı, harikaydı. Cehennem tarafına da baktık. Bende biraz yükseklik korkusu var, cam olan yerde adım atamadım, çok korktum, biraz geri plandan izledim. Orası da burası da harikaydı." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Nazmiye Çobanoğlu da obrukları uzun zamandır merak ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bana çocukluğumda 'Cehennemin orada bir korku hissediyoruz' derlerdi, ben de merak ederdim. Tabii ki yukarıda olunca çok sıkıntı değil ama yine de görüntü olarak hoş şeyler hissettirmiyor. Cennet tarafında ise içerideki havayı solumak bile ayrı rahatlık veriyor. İnmesi biraz zor oluyor ama doğa olarak çevrenin tamamı hoşumuza gitti. Buraya gelirken yolculuk boyunca çevreyi de beğendik. Cennetteki mağaranın içerisinde su sesleri ayrı bir huzur verdi. Merdivenleri inerken gelen kuş sesleri, ağaçların, doğanın görüntüsü hepsi ayrı güzellikler. Merdivenle indik ama çıkarken asansörü kullanarak bu yorgunluğu atacağız."

Arkadaşlarıyla Ankara'dan gelen ziyaretçilerden Asuman Dadanlar da obruğun her köşesini gezmeye çalıştığını belirterek, "Buraya ilk kez geldim ve çok beğendim. Zaten hep duyuyorduk burayı ama canlı olarak görmek, içindeki bu atmosferde bulunarak havayı teneffüs etmek çok güzel. Cehennem tarafından insan biraz ürküyor ama manzarası güzel." ifadelerini kullandı.

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