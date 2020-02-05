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Yenilenme öncelikle hücrelerden başlamalı

ERZURUM HABERLERİ  | 05.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

Dr.

Yenilenme öncelikle hücrelerden başlamalı

Dr. Sevgi Ekiyor, hücre yenilenmesi hakkında bilgi verdi.
Dr. Sevgi Ekiyor, “Nucleofill; cildi gençleştirmek ve yaşlanmasına karşı koruma altına almak için oluşturulmuş; yüksek viskoziteli ve doğal polinükleotitler (PN) içeren yenilikçi CE onaylı biyo-uyarıcı jel serisidir, özet olarak yeni teknoloji üretilmiş farklı bir etken maddeyle hücresel düzeyde etki eden bir gençlik güzellik aşısıdır. Etken maddesi olan PN Polydeoksiribonükleotit(PDRN) daha önce yaşlanma karşıtı ve saç uzatma tedavileri için ve tıbbi olarak rejeneratif amacıyla kullanılmıştır. PN, daha saf ve daha konsantre bir PDRN şeklidir ve daha güçlü ve kalıcı rejeneratif özelliklere sahiptir. Polinükleotitler, DNA’dan türetilmiş fragmanlardır ve Somon miltinden ekstrakte edilir. Güvenli bir madde olduğu, ısıya dayanıklı ve yan etkilere neden olmadığı bilinmektedir. ’Somon DNA’sı’, PN gibi bir DNA parçası olan PDRN’den oluşur. Ancak PN PDRN’den daha uzun zincirlerdir. Somon DNA’sı PDRN cilt yapılarının iyileşmesinde hızlı bir şekilde hareket ederken, PN ciltte daha uzun süre kalır ve iyileşirken bir destek yapısı olarak işlev görür. Mükemmel cilt yenilenmesi için ; nemlendirme etkisi , serbest radikal temizleyici etki, biyo uyarıcı etki ve daha uzun süreli kalıcılık sağlar. Biyouyumlu içerik olmasıyla bağışıklık tepkisi yoktur - DNA parçası ve antijen-antikor tepkimesi yoktur; yani alerjen ve dokuda herhangi bir zararlı tepkime yapmaz” dedi.
Myofibroblastlardaki fibroblastların olgunlaşması ve kolajen üretilmesi, tüm cilt tiplerinde uygulanabilen güçlü kaldırma ve revitalize(antiaging)etkisi sağladığını ifade eden Dr. Ekiyor, “Cilt Nemlendirme; Polinükleotid, fibroblast üretimini için gerekli sulu ortamı oluşturur ve hücre büyümesini teşvik ederek cildin canlanmasını sağlar. Cilt Gençleştirme; Polinukleotid ile yapılan tedavi, cildin kalınlaşmasına neden olan bileşimin normalleşmesini sağlar ve cildin erken yaşlanmasına neden olan çevresel ve çevresel olmayan faktörlere karşı güçlü savunma bariyeri oluşturur. Cilt Esnekliğini Kurtarma; Cildin yaşlanması ve zararlı uyaranları, cilt liflerinde azalmaya ve cilt elastikiyetinin kaybına ve cildinin sarkmasına neden olur. Polinükleotid, cildin içini doldurarak cildin esnekliğini geri kazandırır. Tek seans bir uygulama ile yapılan çalışmalara göre; Journal of Plastic Dermatology 2007; Cilt Esnekliği ve Nemlendirici İyileştirme Polinükleotid tedavisi cilt nemini yüzde 14,7 ve Cilt Elastikiyetini yüzde 21,8 artırdı. Birbirini takip eden, 15-30 gün aralıklarla, 45 yaş üstü hastalara 3 seans önerilmekte ;30-45 yaş arası vakalarda daha az seanslar da yeterli olabilmekte ; kişinin ihtiyacına bağlı olarak planlama değişmektedir” açıklamalarında bulundu.

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