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Yenilikçi girişimcileri Adana’da tutma çabası

ADANA HABERLERİ  | 26.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Yönetim Kurulu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

Yenilikçi girişimcileri Adana’da tutma çabası

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Yönetim Kurulu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti. GED Başkanı Esra Özden’in “İcat çıkaran, hedefi katma değeri yüksek üretim olan genç girişimcilerin Adana’da kalmasını sağlayalım” talebine Başkan Karalar, “Elbette bu konuda işbirliği yapacağız” cevabı verdi.
GED Başkanı Esra Özden, Başkan Yardımcısı Barış Avcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Şahin Mangtay ve Gürtan Ergene’nin hazır bulunduğu ziyarette Adana’nın genç girişimci potansiyeli ve GED’in bu girişimcilere sağladığı destekler değerlendirildi.
GED Başkanı Esra Özden, dünyada birçok gelişmiş kentte yerel yönetimin gündemlerinin ilk sırasına ‘yenilikçi girişimcileri çoğaltma’ maddesini aldığını belirterek, “Birçok kent, Silikonvari bölgeler oluşturuyor. Yazılımcıları, yüksek teknoloji üzerine çalışan genç girişimcileri kentlerine çekiyor, onların kendi kentlerinde yenilik yapmasına, şirketlerinin büyümesine, markalar çıkarmasına destek oluyorlar. Rakip şehirlerden daha fazla girişimci çekebilmek için teşvikler, fırsatlar sağlıyor, bu alanda yarışıyorlar. Milyon hatta milyar dolarlık yatırımlara dönüşen bu şirketlerle vergi rakamlarını, kişi başına düşen gelirlerini artırarak kentlerinin yaşam kalitesini artırıyor. Türkiye’de bunu Adana’nın başarmasını istiyoruz. 4 Yıl önce kurduğumuz GED’le bu alanda oldukça mesafe kat ettik. Destek verdiğimiz genç girişimcilerden başarılı iş fikirleri hayata geçmeye başladı. Ekosistemi çalıştırmayı başaran Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olduk. Bu çabamıza yerel yönetimimizle işbirliği yaparak daha da geliştirmek istiyoruz. Önceliğimiz Adana ve Çukurova Bölgesi” dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gençlere yönelik birçok projelerinin bulunduğunu, girişimcilik alanında GED’in çalışmalarına destek vermeye, birlikte projeler üretmeye hazır olduklarını söyledi. Daha yaşanılabilir bir Adana ve daha fazla proje gerçekleştirecek bir belediye için gelirin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Adana’yı büyütecek, geliştirecek her güzel projenin destekçisi olacağız” diye konuştu.

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