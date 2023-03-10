Yenimahalle Belediyesinden Demetevler'de kentsel dönüşüm çağrısı

Ankara Konağı'nda basın toplantısı düzenleyen Yaşar, Yenimahalle'nin Demetevler bölgesinde kentsel dönüşüm için çağrıda bulundu.

Fethi Yaşar, Demet, Demetlale, Demetgül, Özevler, Yeşilevler, SSK Blokları'nın bulunduğu 25 Mart ve Çamlıca mahallelerinin acil dönüşüme ihtiyacının olduğuna değinerek, sorunun çözülememesi halinde 180 bin vatandaşın doğrudan etkileneceğini söyledi.

Bu bölgenin barındırdığı konut sayısı, nüfus ve ticari birimler nedeniyle parça parça dönüşüme girecek veya sadece yerinde dönüşüm sağlanabilecek bir bölge olmadığını ifade eden Yaşar, buranın yakın çevresiyle değerlendirilip rezerv alanlar yaratılması ve Demetevler'in mevcut yoğunluğunun azaltılarak bir dönüşüm projesi gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yaşar, "7 mahallemizi, 2 bin 350 binamızı, 44 bin 950 konut ve 7 bin 250 ticari merkezi ilgilendiren önemli bir konu ile ilgili 14 yıldır yaptığım gibi hükümeti, yetkilileri ve kamuoyunu uyarmak için bir aradayız." ifadelerini kullandı.

"DEMETEVLER'İN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ÖZEL YASA GELİŞTİRİLMELİ"

Vatandaşlara da kamu kurumlarının gösterdiği çabalara destek olmaları çağrısında bulunan Yaşar, bu bölge için yasal düzenleme ihtiyacına işaret ederek şunları kaydetti:

"Demetevler için tıpkı 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu gibi özel bir yasa geliştirilmesi gereği ortadadır. Demetevler hem yaşayanlar açısından hem de kentsel alan konusunda birçok değeri içinde barındıran özel bir alandır. Özel bir çalışma gerektirir. Yenimahalle Belediyesi olarak biz bu konuda üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Ayrıca Demetevler'in güneyinde yer alan ve Atatürk Orman Çiftliği arazisi ile karşı karşıya olan Çamlıca ve 25 Mart mahallelerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık vermeye başladık. Yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı Çamlıca Mahallesi'nde de Polis Koleji Lojmanları hariç yaklaşık 50 adet yapıda yaklaşık 1500 konut yer almaktadır. 25 Mart Mahallesi'nde ise SSK Blokları olarak bilinen ve ilçemize güney sınırımızdan giriş kapısı niteliğinde olan bu bölgede 106 adet blok ve toplam yaklaşık 1700 daire yer almaktadır. Burada bir binamız riskli yapı tespiti yaptırmış ve yapı riskli olarak onaylandıktan sonra yıkılmıştır."

Yenimahalle için Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini hazırladıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesine sunduklarını aktaran Yaşar, "Demetevler bölgesi birinci öncelik arz eden dönüşüm alanlarımızdan en önemlisi. Bu konuda daha detaylı çalışmalara da hazırız. Ancak bize Demetevler yakınında rezerv alanı gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar, yapıların dönüştürülmesi ve nüfusun azaltılması için Demetevler bölgesinin en az yarısının taşınması gerektiğini ancak bu alanların da aynı bölgede veya yakınlarında bulunmasının önem taşıdığını söyledi.

Deprem konusunda atılacak adımlar ve can kayıplarını önlemenin siyaset üstü bir konu olduğunu anlatan Yaşar, bu sorunun çözülmesi için devlet yetkilileri ile görüşmeler yaptığını aktardı.

