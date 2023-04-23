YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yenimahalle’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Yenimahalle’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

23.04.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yenimahalle Belediyesi ve Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda gerçekleşen törenle kutlandı.

“HİÇBİR LİDER YOK Kİ ÇOCUKLARA VE GENÇLERE BAYRAM HEDİYE ETSİN”

Sabah saatlerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenler, Yaşar’ın, Yenimahalle Belediye Başkanlığı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başladı. Kutlamalar daha sonra Başkan Yaşar’ın, siyasi parti temsilcilerinin ve STK’ların Murat Karayalçın Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk koymasıyla devam etti.
Tüm çocukların bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Yaşar, “Dünyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir lider yok ki çocuklara ve gençlere bayram hediye etsin. Atatürk hiçbir devlet adamının yapmadığını yapmıştır; çocuklara ve gençlere bayram hediye etmiş ve ülkemizin geleceğini onlara emanet etmiştir. Bu bayram Atatürk’ün çocuklarımıza armağanıdır. 23 Nisan Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda ilk milli bayramımızdır. Bugün 103’üncü yılını kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum” dedi.

“MİLLİ BAYRAMLARIMIZ BİZİM EN BÜYÜK DEĞERLERİMİZDİR”

Yaşar, “Atatürk, aydınlık geleceğin çağdaş gençlikle mümkün olabileceğine inanan bir liderdi. Onun kıymetini biliyoruz ve bilmeye de devam edeceğiz. Yenimahalle’de her zaman milli günlerimize sahip çıktık. Bu özel günleri gelecek nesillere aktarmaya da devam edeceğiz. Milli bayramlarımız bizim en büyük değerlerimizdir. Bugün hangi konumda olursak olalım hepimiz bulunduğumuz konumu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kuranlara borçluyuz” diye konuştu.
Törenlere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Adayı Umut Akdoğan, CHP İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Siyasi Parti Temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanı Özer, çocuklarla birlikte Anıtkabir’deMilli Eğitim Bakanı Özer, çocuklarla birlikte Anıtkabir’de
Ordu'da trafik kazasında milli tekvandocu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandıOrdu'da trafik kazasında milli tekvandocu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Munzur Çayı’na düşen kayıp 3 genci, 250 kişilik ekip arıyorMunzur Çayı’na düşen kayıp 3 genci, 250 kişilik ekip arıyor
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:21
Sabah
05:53
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:41
Yatsı
21:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

Tulunay eczanesi
Kecioren
Yilmaz eczanesi
Elmadag
Şenbaba eczanesi
Bala
Şule eczanesi
Kecioren
Ateş eczanesi
Polatli
Polen eczanesi
Yenimahalle
Halk eczanesi
Sereflikochisar
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.