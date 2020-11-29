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Yeni Malatyaspor taraftarlarından Başkan Gürkan’a ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 29.11.2020 17:36 | Son Güncelleme

1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Enes Sekman ve dernek üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.Taraftarların coşkusu, sevinci ve heyecanının kendilerini de heyecanlandırdığını belirten Başkan Gürkan, “Gençlerimiz Malatya’mızın geleceğidir.

Yeni Malatyaspor taraftarlarından Başkan Gürkan’a ziyaret

1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Enes Sekman ve dernek üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.
Taraftarların coşkusu, sevinci ve heyecanının kendilerini de heyecanlandırdığını belirten Başkan Gürkan, “Gençlerimiz Malatya’mızın geleceğidir. Gençlerimiz ne kadar güzel yetişirse; istikbalimiz o kadar teminat altında olur. Yeni Malatyaspor geçtiğimiz sezonda sıkıntılı bir süreç yaşadı. İnşallah temennimiz ve dileğimiz odur ki bu sezon aynı sıkıntıların yaşanmaması. Yeni Malatyaspor bizim ortak paydamızdır. Onların sevinci bizim sevincimiz, üzüntüleri üzüntümüzdür. Gençlerimizin de Yeni Malatyaspor maçlarında, Malatyasporumuzu sahada veya saha dışında güçlü bir şekilde desteklemelerini diliyorum. İnşallah bu dönem Malatyasporumuz için daha iyi bir dönem olacaktır. 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı, yönetimi ve taraftarlarının ziyareti bizleri memnun etti. Taraftarlarımızın bu ziyaretine canı gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerimizin her konuda, her platformda yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Daha güçlü yarınlara, daha güvenli yarınlara el ele vererek Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlayacağız” dedi.
Ziyaretin ardından 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Enes Sekman Başkan Gürkan’a 44 numaralı Malatyaspor forması hediye etti.

Yeni Malatyaspor taraftarlarından Başkan Gürkan’a ziyaret

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