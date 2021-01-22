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Yenipazar 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi hizmete başladı

22.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.Aydın merkeze 40 kilometre uzaklıktaki 12 bin 481 nüfuslu Yenipazar ilçesinde inşa edilen Entegre Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Aydın merkeze 40 kilometre uzaklıktaki 12 bin 481 nüfuslu Yenipazar ilçesinde inşa edilen Entegre Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yenipazar ilçesine kazandırılan 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi ile birlikte sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması için, ulaşım imkanları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesi amaçlanmaktadır. İlimizde tüm sağlık yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Şehir Hastanemizin hizmete başlaması için gün sayarken ilçelerimizdeki yatırımlarımızda hizmete girmeye devam etmektedir. Yenipazar Entegre Devlet Hastanesi bünyesinde, Acil sağlık hizmetleri, Aile Sağlığı Merkezi ve toplum sağlığı çalışmaları bir arada yürütülecek olup acil hastalarımızın ilk tedavileri ilçemizde yapılabilecektir. Yenipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi 10 yatak kapasiteli olarak yaklaşık 6 milyon 759 bin 457,94 TL’ye mal olmuştur. Hastanenin arsa alanı 5 bin 229 metrekare, 3 bin 143 metrekare kapalı alana sahiptir" ifadeleri yer aldı.

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