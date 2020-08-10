Aydınlı bir hayırsever tarafından Yenipazar Belediyesi’ne cenaze yıkama aracı bağışlandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan bir hayırsever vatandaş tarafından Hacıköseler, Paşaköy, Eğridere ve Karacaören mahallelerindeki cenaze işlerinde kullanılmak üzere Yenipazar Belediyesi’ne cenaze yıkama aracı bağışlandı. Karacaören Mahallesi Muhtarı Mustafa Kıroğlan, “Cenaze aracının mahallelerimize kazandırılmasını vesile olan Yenipazar Belediye Başkan Yardımcısı Malik Ercan’a ve çok değerli hayırsever vatandaşımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin inşallah” dedi.

