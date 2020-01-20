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  4. Yenipazar için bir araya geldiler

Yenipazar için bir araya geldiler

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

KOBİ’leri ziyaret etme amacıyla Yenipazar’a gelen KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger ve Büyük Menderes Platformu Başkanı İbrahim Ayvazoğlu, ilçede bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.İlçe Kaymakamı Bekir Yalçın’ı da ziyaret eden Dülger ve Ayvazoğlu, Yenipazar’da yerel kalkınmayla ilgili neler yapabileceklerini görüştüler.Aslen Yenipazarlı olan Dülger ve Ayvazoğlu, memleketlerinde yerel kalkınmanın nasıl olabileceği konusunda Yenipazar’da bir takım ziyaretler gerçekleştirildi.

KOBİ’leri ziyaret etme amacıyla Yenipazar’a gelen KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger ve Büyük Menderes Platformu Başkanı İbrahim Ayvazoğlu, ilçede bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.
İlçe Kaymakamı Bekir Yalçın’ı da ziyaret eden Dülger ve Ayvazoğlu, Yenipazar’da yerel kalkınmayla ilgili neler yapabileceklerini görüştüler.
Aslen Yenipazarlı olan Dülger ve Ayvazoğlu, memleketlerinde yerel kalkınmanın nasıl olabileceği konusunda Yenipazar’da bir takım ziyaretler gerçekleştirildi. Dülger ve Ayvazoğlu, ilk olarak Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın’ı ziyaret ettiler. Burada üçlü, Yenipazar için ne yapabileceklerini konuştu. Bu konuşma sonrası, ilçede iki farklı girişimcilik toplantısının yapılması konusunda görüşüldü. Bu toplantıların ilki Şubat ayı içinde olacak. Toplantı, KOSGEB tarafından yerel girişimcilere yönelik, yerel kalkınma modeliyle ilgili yapılacak. İkincisi ise Mart ayı içinde Yenipazar’ın geleceğine yönelik özellikle ilçe dışında bulunan Yenipazarlı beyinlerin bir araya getirilerek, ‘nasıl bir Yenipazar’ istendiği tartışılacak.
Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger ve Büyük Menderes Platformu Başkanı İbrahim Ayvazoğlu ardından ilçede bulunan Terzioğlu Ziraat Aletleri birkaç yerel işletmeyi de ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundular.

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