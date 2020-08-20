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Yenipazar Köprüsü yenileniyor

AYDIN HABERLERİ  | 20.08.2020 10:21 | Son Güncelleme

Aydın’ın pide turizmi ile ünlü Yenipazar ilçesine ulaşımı sağlayan Büyük Menderes Nehri üzerindeki 64 yıllık köprü yenileniyor.

Aydın’ın pide turizmi ile ünlü Yenipazar ilçesine ulaşımı sağlayan Büyük Menderes Nehri üzerindeki 64 yıllık köprü yenileniyor. Köprünün yıkılmaya başlamasının ardından yapım süresi olan yaklaşık 12 ay boyunca ilçeye ulaşımın tali yollardan sağlanacağı köprünün de 01 Ağustos 2021’de hizmete açılacağı belirtildi.
1956 yılında kullanılmaya başlayan Büyük Menderes Nehri üzerindeki köprünün yenileneceği eski köprünün yıkımı için Menderes Nehri’nin yatağının değiştirileceği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, “Karayolları İkinci Bölge Müdürlüğü uhdesinde 27 Nisan 2018 tarihinde ihalesi yapılan Yenipazar Büyük Menderes Köprüsünün, 13 Temmuz 2018 tarihinde Yüklenici firma İmaş Enerji Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti’ye iş yeri teslimi yapılmıştır. Proje uzunluğu 75 m olan çift köprüde kullanılacak kazıkların beton imalatları tamamlanmıştır. Kazık çakma ve derivasyon işlemlerine 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle başlanıldı. Yeni köprü, mevcut Büyük Menderes Köprüsünün yerine çift köprü olarak teşkil edilecektir. Kazık imalatlarının yapılabilmesi için derivasyon işlemi ile kuru bir çalışma alanı oluşturulması gerekmektedir. Yapılacak köprünün mevcut köprüyü kapsaması sebebiyle mevcut köprünün yıkılması ve dolayısıyla mevcut yolun yaya ve araç trafiğine kapatılması gerekmektedir. Büyük Menderes Köprüsü yenileme çalışmaları kapsamında; Yenipazar (Aydın-Denizli Karayolu ile Yenipazar-Dalama Yolu arasındaki kısmının) 30 Nisan 2021 tarihine kadar taşıt ve yaya trafiğine kapatılması için Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce sunulan talep Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı-Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 12 Ağustos 2020 tarihli ve 202012357/4010 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Köprünün yapımı 30 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilerek yolun trafiğe açılması planlanmaktadır” dedi.

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