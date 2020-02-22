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Yenipazar protokolü Hükümet Mahallesi’ni ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 22.02.2020 14:06 | Son Güncelleme

Yenipazar’da her ay bir mahalleye konuk olan ilçe protokolü, Şubat ayı toplantısı dahilinde Hükümet Mahallesi’ni ziyaret etti.Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın’ın da katıldığı toplantıda, mahalle halkı sorunlarını ve isteklerini dile getirdi.

Yenipazar’da her ay bir mahalleye konuk olan ilçe protokolü, Şubat ayı toplantısı dahilinde Hükümet Mahallesi’ni ziyaret etti.
Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın’ın da katıldığı toplantıda, mahalle halkı sorunlarını ve isteklerini dile getirdi. Yapılan toplantıda Entegre Hastanesi’nin Haziran ayında açılacağı müjdesini, İlçe Sağlık Başhekimi Vekili Metin Şahin verdi. İnönü Caddesi’nde yapılan tek yön uygulaması ile ilgili de kurala uymayan sürücülere 1200 lira para cezası uygulanacağı belirtildi. Toplantıda sokak köpekleri, bahçe yollarının genişlemesi ve elektrikle ilgili sorunlar konuşuldu. Mahalle Muhtarı Deniz Eldeniz, ilçe protokolüne teşekkür etti.
Toplantı sonrası Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Muhtar Deniz Eldeniz, toplantıda konuşulan bahçe yollarını inceledi

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