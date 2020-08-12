Yenipazar’da tarih yeniden hayat bulacak

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde atalardan kalan eşyalar tekrar gün yüzüne çıkıyor. 2011 yılında başlattığı “Toplayalım, kaybolmasın” kampanyasını tekrar hayata geçirmek için harekete geçen Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden; “Tarihimizi bodrumlarda saklamayalım” diyerek kampanyaya destek olmaları için Yenipazarlılara çağrıda bulundu. Milli Mücadele döneminin önemli kahramanlarından olan Yörük Ali Efe’nin evinin de bulunduğu Yenipazar’da ata mirası eşyaları, belgeleri gün yüzüne çıkarmak ve kentin hafızasını oluşturmak için harekete geçen Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, önceki belediye başkanlığı döneminde başlattığı projeyi tekrar hayata geçiriyor. 2019 yerel seçimlerinden sonra tekrar başkanlık görevine seçilen Erden, rafa kaldırılan projenin tozlarını alarak Yenipazarlı vatandaşlara seslendi. “Her kentin bir hafızası olmalı” düşüncesiyle harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Erden, “Önceki başkanlık dönemimizde burada yaşayanlar nerelerden gelmişler, ne eserler bırakmışlar gibi bir kronolojik yapı içerisinde kentin hafızasını öğrenmek istedik fakat gerek Kaymakamlık kayıtlarında gerekse Milli Eğitim kayıtlarında ilçenin geçmişi ile ilgili bir bilgi ve belgeye rastlayamadık. Biz de vatandaşlarımızın elinde bir takım bilgi ve belgeler olabilir, bari bunları toplayalım ya da vatandaşlarımızda da geçmişe dair bir şey yoksa, en azından bundan sonrası için bir farkındalık oluşturalım düşüncesiyle harekete geçtik. Çünkü bunlar bizlere atalarımızdan miras kalan eserler, belgeler, bilgiler ve insan biraz geçmişi ile yaşıyor” dedi.

2011 yılında hayata geçirilen proje sonrasında bilgi, belge, o dönemlere ait aletler, fotoğraflar gibi birçok materyale ulaştıklarını hatırlatan Başkan Erden; “Aslında bununla da yetinmedik. O arşivi hazırlarken içinde sözlü tarih de vardı. Bugün aramızda olmayan 7 büyüğümüzün görüntülü kaydını aldık. Çünkü bilgi ve belgenin olmadığı yerlerde onların anlatımı önemli yani elimizde sözlü tarih arşivi de var. Bunlara bu dönemde de devam edeceğiz” dedi. Toplanan materyallerin dönemin Orthosia Kültür Merkezi’nde sergilendiğini ve ilçe ekonomisinin de hareketlendiğini belirten Başkan Erden “İlçemizde kültür varlıklarını korumaya yönelik olan bu anlayış aynı zamanda da dışarıdan gelen vatandaşlarımız içinde bir ziyaret noktası haline gelmişti. İlçemizdeki Yörük Ali Efe Evi Müzesi gibi kültür merkezimiz de ziyaretçi almaya başladı. O dönemde yılda ortalama 10 bin olan ziyaretçi sayısı 40 bine yükseldi ve bu ilçemize, esnafımıza da her anlamda katkı sağlamaya başlamıştı. Yani bu proje sadece kendi ilçemizde yaşayanların tarihi hakkında bilgi derlemesinin yanı sıra buraya gelen misafirlerimizin de ilgisini çekiyordu. Bu projemizin sadece bizim ilçemizde değil buna benzer etnografya müzelerinin bütün ilçelerde hatta kent merkezinde olmasını gönlüm çok istiyor” dedi.

“Mahcup duruma düşebiliyoruz”

Başkanlık döneminin bitmesi sonrasında kampanyanın rafa kaldırıldığını hatırlatan Başkan Erden; “Bizim görevde bulunmadığımız dönemde topladığımız bu eşyalar bir yerde korundu, toplandı. Tekrar başkanlığa seçilmemizin ardından bunları gün yüzüne tekrar çıkardık. Ne yazık ki giysileri, önemli ölçüde yıprandığı için onları tekrar değerlendiremedik ama koruyabildiklerimizi aldık, şimdi de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kültür Merkezi’nin orta katında kurtarabildiklerimizi sergiliyoruz. Bu belli bir dönem yapılıp sonra bırakılacak bir iş değil. Bu sürekli yapacağımız bir iş. Hatta ‘Tarihi bodrumlarda saklamayalım’ dedik. Çünkü biliyoruz ki bu ata miraslarımız bodrumlarda kaldığında bir süre sonra ya hurdacılara gidiyor ya da sobada yanıyor. Onun için bunları toplayalım kaybolmasın istiyoruz. Yerel yöneticiler olarak biz bunu üstlendik ve buna devam edeceğiz. Bu sebeple tekrar tarihi bodrumlardan çıkaralım kampanyası için bu çağrıyı kişisel hesabımda paylaştım. Gelecek aylardan itibaren tekrar bütün ilçe çapında bir çalışma başlatacağız. Biz önceki topladıklarımızı kültür merkezinde koruyoruz sadece. Aslında bu konuda maalesef Yenipazarlı vatandaşlarımıza mahcubiyetim var çünkü o dönemlerde bu eşyaları toplarken hatıralarınızı, gençliğinizi bize emanet edin diyorduk. Maalesef biz o emaneti çokta iyi koruyamadık doğrusu. Keşke bizden sonra görev yapan yönetici arkadaşlar bu hassasiyeti gösterselerdi. Çünkü o eşyaların bir kısmını kaybettik, onlar tekrar yeri doldurulamayacak şeyler. Bu sefer tekrar bir mahcubiyetle çıkıyorum bu yola. Tekrar bize emanet edin diye çünkü o vatandaşlarımız evlerinde koruyabilecekleri şeyleri de bize verdiler herkes görsün diye ama onları koruyamadık. Şimdi böyle bir riski yaşamamak için bundan sonra toplayacağımız eşyalarda, sürdürülebilir olması için hak sahiplerini de koruyan ya da ona emanet eden kurumun bunları korumak zorunda olduğunu belki yasal olarak zorlayacak bir takım tedbirleri de alarak yapacağız. Bir bağış tutanağı beyanını noter aracılığıyla yaptırıp bir yasal koruma altına almaya çalışacağız. Bu konuda da altyapı hazırlığındayız. Maalesef kişilerin insiyatifine bıraktığımız vakit, mahcup duruma düşebiliyoruz. İşin böyle bir tehlikesi var” dedi.

“Geçmişimize sahip çıkmak boynumuzun borcu”

Sağlıklı ve konforlu bir kent için yapılan çalışmaların yanı sıra kültür varlıklarına da sahip çıkmaya önem verdiklerini ifade eden Başkan Erden; “Bu hatıralarımızı kültür merkezinde tutuyoruz ama bu merkezimiz biraz şehrin dışında ve dolayısıyla görev dönemim bitene kadar bununla ilgili bir yer hazırlayabilirsem, bu hatıralarımızı orada sergilemenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Belediye başkanı olarak Yenipazarı sağlıklı ve konforlu bir kent haline getirmek için, alt ve üst yapısından ilçe ekonomisini geliştirmeye yönelik bir takım projelere kadar çalışmalar yapıyoruz. Burada yaşayanların zenginleşmesi için ticari çalışmalar yapıyoruz, tarla bahçe yollarını asfaltlamaya çalışıyoruz. İlçenin üreticisinin yanında bir çiftçi dostu belediye gibi çalışıyoruz bu dönem. Mazot fiyatını indiremiyoruz, buğday fiyatını yükseltemiyoruz ama çiftçimizin üretim yaptığı koşulları iyileştirmek istiyoruz. Bütün derdimiz ilçemizin üretim kabiliyetini kaybetmemesi. Onun dışında Yenipazar’ın sağlıklı bir kent olmasını istiyoruz, yeşil alanları, oyun alanları ve spor alanları bol olsun istiyoruz. Hatta keşke elimizde imkanımız olsa da binaları konumlandırırken bile hakim rüzgarları dikkate alan projelendirmeler ile sağlıklı bir kent planlaması yapalım istiyoruz. Tabi bütün bunları yaparken kültür varlıklarımızı da unutmuyoruz. Geçmişimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu” dedi.

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